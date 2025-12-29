Una jornada muy especial en la biblioteca “Niños Pájaros”

Como parte de las actividades por la celebración de los 25 años de historia de la biblioteca "Niños Pájaros", se efectuó una jornada muy especial y de intercambio.

En una hermosa mañana, el espacio cultural de aprendizaje y de contención recibió a un grupo de niños del primer grado, turno mañana de la Escuela Normal Superior "Juan Ignacio Gorriti", quienes llegaron acompañados por sus maestras para compartir una jornada lúdica y didáctica plena.

APRENDIZAJES Y JUEGOS | LOS NIÑOS INTERACTUANDO EN EL ESPACIO.

Compartir fue la meta de esta actividad que les dejó enseñanzas a través de contar la historia de la institución comunitaria, recorrieron juntos los rincones de esta esquina de Alto Comedero, conocieron la radio y otros espacios. Y además participaron de un programa de streaming donde, entre conversaciones y risas, comentaron cómo fue su experiencia al conocer la biblioteca y la granja "Sumak Kawsay".

Disfrutaron de juegos y cuentos llenos de alegría. Además, los pequeños llevaron donaciones para seguir acompañando esta tarea que se sostiene con amor y compromiso desde hace décadas. Fue una gran jornada donde los niños compartieron la propuesta de la manera más genuina en el marco del festejo por el 25 aniversario.