Rápida intervención policial evitó una tragedia en Libertador General San Martín

Efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 4 (UR4) intervinieron de manera decisiva la tarde del 25 de diciembre en el barrio San Francisco, en la ciudad de Libertador General San Martín, donde lograron evitar una tragedia familiar tras un grave episodio de violencia doméstica.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 19:30, luego de que la Policía fuera alertada sobre la presencia de un adolescente en estado de ebriedad que amenazaba con un arma blanca a sus familiares y manifestaba intenciones de autolesionarse, generando una situación de riesgo inminente para su vida y la de terceros.

Al arribar al domicilio, los efectivos encontraron al joven atrincherado en el sector de la cocina, esgrimiendo un cuchillo y con manchas de sangre en su cuerpo. Ante la extrema tensión del momento, el personal policial actuó con rapidez y profesionalismo, aplicando técnicas de mediación y negociación, logrando que el adolescente desistiera de su actitud hostil y entregara el arma de manera voluntaria.

Una vez controlada la situación, el joven fue contenido por los uniformados y asistido en el lugar por una dotación del SAME, cuyos profesionales constataron que las lesiones no revestían gravedad. Posteriormente, fue trasladado bajo resguardo policial.

Finalmente, el adolescente quedó alojado en la Seccional 39°, a disposición de las autoridades judiciales competentes. En tanto, los familiares presentes fueron debidamente asesorados por el personal policial para radicar la denuncia correspondiente.

Desde la fuerza se destacó la labor del Cuerpo de Infantería, que logró evitar un desenlace fatal mediante el diálogo, sin necesidad de recurrir al uso de la fuerza física.

