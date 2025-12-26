Detuvieron al presunto autor del homicidio de un casero

La Justicia jujeña detuvo a una persona acusada de ser autor del asesinato de un hombre de 73 años en una finca de la localidad de Palma Sola. Tras permanecer prófugo durante 16 días, en las próximas horas el inculpado será formalmente imputado y se dictará su prisión preventiva.

Si bien la investigación gira en torno a un estricto hermetismo, la detención se produjo la tarde del pasado miércoles en un sector del barrio San Pedrito de la capital jujeña.

El operativo estuvo a cargo de los efectivos de la Dirección General de Investigaciones de la Unidad Regional 1, quienes dieron cumplimiento a una orden de detención solicitada por el fiscal Matías Mora García.

La misma fuente confió a este matutino que el inculpado fue identificado como José María Guerrero Maraz y que en las próximas horas se llevará adelante una audiencia en la que el fiscal solicitará al juez de Control la imputación formal por el presunto delito de "homicidio en ocasión de robo" y el dictado de prisión preventiva.

Sobre los hechos

Hay que recordar que el crimen ocurrió entre la noche del sábado 6 y la madrugada del domingo 7 de diciembre en una finca, ubicada en un camino vecinal del cerro El Alumbre a unos 5 kilómetros de la ruta provincial N°80 de la localidad de Palma Sola, en la que Abraham Maldonado de 73 años trabajaba como casero.

Posteriormente, el pasado lunes 8, una comisión de efectivos se presentó en la finca y en una de las habitaciones, que se encontraba cerrada con candado desde el lado de afuera, hallaron el cuerpo de Maldonado con signos de agresión en la cabeza, compatibles con el uso de un elemento contundente.

Además, en el lugar los peritos constataron el robo de una bomba de agua, cien mil pesos y un teléfono celular que, según indicó una fuente, pertenecía a la víctima.