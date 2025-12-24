“Que esta sea una Navidad con Jesús”

El obispo de la Diócesis de Jujuy, Daniel Fernández, hizo llegar su mensaje navideño y deseos de una Feliz Navidad a todas las familias. "Navidad es Jesús, el fruto bendito de María, el Hijo de Dios hecho hombre; que viene a este mundo para compartirnos su divinidad, para llenarnos de su amor y traer la paz que tanto necesitamos en los corazones, en las familias y en el mundo entero", expresó en un video difundido por las redes sociales.

"Que esta Navidad sea una Navidad con Jesús, que trayéndolo a él al centro de nuestra mesa y de nuestra vida podamos renovar nuestras vidas abriéndole el corazón a su infinito amor", añadió sobre la importancia de esta noche.

"Miremos los brazos tendidos que el Niño nos ofrece para que sea en esta Navidad nuestro regalo. Muchas bendiciones en esta Navidad", concluyó.

El pastor de los jujeños celebrará esta noche, a las 20, la santa misa de Nochebuena en el atrio de la Catedral Basílica y en caso de lluvia la Eucaristía se trasladará a la exestación de trenes.

Mañana habrá misas de 8 y de 20 en la capilla del Huerto y el domingo, a las 21 se realizará el pesebre viviente en el atrio.

La fraternidad Franciscana Jujuy exhortó a que "al niño que nace pidamos la gracia de un corazón renovado, pacificado y reconciliado". La misa de Nochebuena será a las 21 y mañana misas a las 11.30 y 20.

Las misas de Nochebuena

En la parroquia Nuestra Señora de Loreto de Alto Comedero invitan a la misa de las 18.30 en las capillas Niño Jesús y Ceferino; a las 20 en la sede, las capillas Virgen de Copacabana y Santa Mónica; y a las 21.30 en las capillas San Martín de Porres, Señor de Quillacas e Inmaculado Corazón. La parroquia San José Obrero tendrá misa de las 18 en la comunidad Nuestra Señora del Rosario; a las 20 en la sede y a las 21 en la capilla Nuestra Señora de Guadalupe. Mañana será a las 19 en la sede y Nuestra Señora de la Merced y a las 20 en barrio Norte.

En Sagrado Corazón de Jesús la Eucaristía del nacimiento del Señor será a las 21 en el multiespacio del barrio Mariano Moreno. En la jurisdicción de San Bartolomé: a las 18 en Divina Misericordia y Candelaria; a las 19 en barrio Lastenia; a las 20 en Sagrado Corazón y Santa Rita y a las 21 en la sede parroquial.

Mañana a las 18.30 en barrio Los Perales y a las 20 en Chijra. En San Pedro y San Pablo misa de Nochebuena a las 18.30 en Señor de la Cruz (San Francisco de Álava), a las 20 en Fátima (Alberdi) y a las 21 en la sede de Almirante Brown y Zegada. Mañana a las 20 en la sede. La parroquia Nuestra Señora del Valle y Santa Rita tendrá misa hoy a las 19.30 en Santa Rita y San Pantaléon y a las 21 en Sagrado Corazón. Mañana sólo a las 19 en La Salle. En San Lucas a las 19.30 misas en Reina de la Paz y Virgen de Itatí; y a las 21 en la sede. Mañana a las 19.30 solo en la sede. Misa en la parroquia Nuestra Señora de Nieva hoy a las 21 y mañana a las 10 y a las 20.

En Santa Teresita, a las 20, en la sede y en la capilla de Luján; mañana a las 20 en la sede. La parroquia San Pío X tendrá misa de Nochebuena a las 19 en Virgen del Valle, a las 19.30 en San Antonio, a las 20 en San José Obrero y a las 21 en la sede. En Sagrada Familia Eucaristía a las 20 y mañana a las 18.30. En Río Blanco hoy Rosario a las 20 y misa a las 20.30; mañana Rosario a las 19 y misa a las 19.30. En la parroquia del Milagro de Libertador hoy a las 20.30. Y en San Pedro: a las 21 en San Pedro de Río Negro y a las 20 en San Andrés Apóstol.