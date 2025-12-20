Estudiantes se llevó el Trofeo de Campeones 2025 ante Platense

Estudiantes de La Plata le ganó agónicamente 2-1 a Platense, en San Nicolás, y se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2025.

En el estadio Único de San Nicolás, el ´Calamar´ empezó ganando con el gol de Franco Zapiola, jugador cuyo pase pertenece al ´Pincha´, a los 5 minutos del complemento. Sin embargo, los de La Plata lo igualaron a los 37 minutos y lo ganaron a los 46, con tantos de Lucas Alario en ambas ocasiones.

Así, el equipo de Eduardo Domínguez alcanza su duodécimo título local, el décimo noveno de toda su historia. Ahora, los de La Plata se ganaron el derecho a participar de la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina e, incluso, podría disputar también la Recopa de Campeones.

Por su parte, los de Walter Zunino quedaron en las puertas de su segundo título y finalizan un año histórico con la conquista del Torneo Apertura en el primer semestre.