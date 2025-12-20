El verano arranca oficialmente este domingo a las 12:03

Este domingo 21 viviremos el día mas largo y la noche mas corta del año. Este fenomeno astronomico marca el inicio de la estación más calida del año. Este fenómeno marca el día con mayor cantidad de horas de luz solar del año y el comienzo oficial del período estival, que se extenderá hasta el equinoccio de otoño en marzo.

En San Salvador de Jujuy y alrededores se esperan temperaturas que superarán los 30 grados este fin de semana.

En ese contexto, debido a la llegada de las altas temperaturas recomiendan tomar precauciones para evitar el golpe de calor, sobre todo en los grupos más vulnerables como bebés, embarazadas y adultos mayores.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la población que el golpe de calor es el aumento de la temperatura corporal como consecuencia del exceso de calor en el que se pierden agua y sales esenciales para el buen funcionamiento del organismo, provocando sintomas que pueden ser graves como fiebre mayor a 39° grados, sudor excesivo, náuseas y/o vómitos, taquicardia y sensación de sed.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar exponerse al sol entre las 11 y 16 horas.

Posponer la actividad física intensa, especialemente entre las 11 y las 16

Usar ropa suelta, sombrero o gorra y lentes de sol

Aplicar protector solar 30 o más en todo el cuerpo

Tomar agua con mayor frecuencia, evitar bebidas con cafeina o con azucar en exceso y muy frias o muy calientes. En caso de lactantes, amamantar de manera permanente.

Elegir alimentos frescos como frutas y verduras, evitando comidas abundantes.

La Dra. María Alejandra Angrisani, médica cardiologa y especialista en medicina del deporte (M.N. 136.393) señaló: "Hay que hacer actividad independietemente de la temperatura. Lo importante es ir en un horario en que la temperatura no sea tan extenuante. En general, uno trata de optar por horarios de la mañana o nochecita".

En ese sentido, la especialista señaló que no es aconsejable realizar ejecicios extenuantes y prolongados sino que es recomendable ejecutar entrenamientos mas cortos y frecuentes y con intensidades más bajas. A su vez, aumentar la frecuencia de los descansos durante las sesiones de ejercicio permitirá que el cuerpo se recupere y se enfríe.

Y añadió: "Durante la realización del ejercicio es aconsejable hidratarse con frecuencia, buscar lugares con sombra e ingerir liquidos a pesar de no tener sed. Se recomienda no beber alcohol, ya que aumenta la diuresis y la sudoración".

En cuanto a la alimentación, debe ser fraccionada en pequeñas porciones durante el día, considerando la ingesta de frutas y verduras y evitar comidas copiosas, pesadas y calientes, mientras para la vestimenta, es preferible utilizar ropa clara y ligera, gorra o visera para proteger la cara y la cabeza y ponerse protector solar.