El saludo de Navidad para la Argentina de Juan José Campanella y Mariska Hargitay, la actriz de La Ley y el Orden

El saludo navideño de Juan José Campanella y Mariska Hargitay, grabado en el set de La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales en Nueva York, ofreció un momento de cercanía y orgullo para la audiencia argentina. En medio de la filmación de un nuevo episodio de la histórica serie, el director argentino y la protagonista compartieron un mensaje festivo que reflejó tanto el vínculo emocional con su país como el reconocimiento internacional de su trabajo.

“Eh, acabamos de terminar aquí un nuevo capítulo de la Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales y tengo una amiga que particularmente quiere darle un gran saludo a la Argentina. Así que por favor...”, introdujo Campanella, mientras Mariska Hargitay irrumpía con entusiasmo: “¡Holaaa!” Entre risas y el bullicio del set, el director animó: “¡Feliz Navidad! A ver, vamos, vamos. ¡Feliz Navidad!” Hargitay respondió con calidez: “¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!”.

Juan José Campanella filma La Ley y el Orden en Nueva York mientras promociona una obra teatral en Buenos Aires y cuenta que se esguinzó un tobillo

El ambiente en el set, marcado por jornadas intensas y el frío invernal de Nueva York, no impidió que Campanella transmitiera su gratitud y admiración por el equipo de trabajo. “Posiblemente el mejor trabajo que he tenido en mi vida. ‘La Ley y el Orden: UVE’ es un lugar de trabajo duro y sonrisas constantes. Un equipo y un elenco que emana buenas vibras y buen humor. Así es un placer madrugar. Y como todo clima de trabajo nace desde arriba, va mi eterno agradecimiento a la Capitana Benson, la gran compañera Mariska Hargitay”, expresó el director, subrayando la camaradería y el espíritu positivo que caracteriza a la producción.

En medio de la vorágine laboral y tras sufrir un esguince de tobillo, Campanella no ocultó su deseo de regresar a la Argentina. “Hola, ¿qué tal? Soy Juan Campanella. Estoy aquí en el frío de Nueva York filmando otro capítulo de ‘La ley y el orden’. Estuvimos ensayando a full para mantenernos frescos para ustedes. Lamentablemente, me tuve que esguinzar el tobillo porque... No, no me tuve que esguinzar el tobillo, me esguincé el tobillo. Lamentablemente, no estoy en el calorcito de Buenos Aires, pero pronto voy a estar con ustedes en enero, porque en enero reponemos ‘Empieza con De siete letras’ en el Politeama. La obra que fue entre las cinco más vistas del 2025, ganadora del Martín Fierro a la mejor dramaturgia, con unas actuaciones espectaculares de Eduardo Blanco, Victoria Almeida, Gastón Kocharález. Los esperamos ahí desde el 9 de enero en el Politeama. Se van a reír, se van a emocionar y van a ver una buena historia de amor y que nos va a mostrar que las segundas oportunidades siempre fueron buenas.”

El director también destacó el impacto global de la serie y su experiencia personal dentro del equipo, en el que se involucró desde el año 2000 hasta hoy. “La verdad me siento un privilegiado de ser parte del equipo chico de la serie. Twitteo algo, cualquier cosa de la Ley y el Orden y la reacción es inmediata. Tiene fanáticos en todo el mundo. Es una serie histórica. Es un ícono, porque es la serie de más duración de la historia de la televisión.”

La Ley y el Orden: UVE continúa su recorrido como la serie dramática más longeva de la televisión, con veintiséis temporadas y una proyección internacional que la ha convertido en un fenómeno cultural. Campanella, ganador del Óscar, ha dirigido más de quince episodios, incluido el número quinientos y capítulos de alto impacto temático, consolidando su presencia en una producción que desafía las convenciones del género policial y mantiene su relevancia a través de historias que conmueven a la audiencia global.

Mientras la ciudad de Nueva York enfrenta el rigor del invierno, Campanella invitó a los argentinos a valorar el clima cálido y a esperar su regreso, con la promesa de reencontrarse pronto en los escenarios porteños.