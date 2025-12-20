34°
20 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Gobierno
Cóndor
Refuerzan
Denuncia
cerdos
Gobierno
Cóndor
Refuerzan
Denuncia
cerdos

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1485.00

3884873397
PUBLICIDAD
TRANSITO

Restricciones de tránsito por obras a partir de hoy, 20 de diciembre

Obras por 30 días en Alto Padilla y el centro. En el centro, de 7 a 9, se reparan bocacalles en Lamadrid e Independencia, y San Martín y Balcarce.

Sabado, 20 de diciembre de 2025 16:15

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó a la población en general y a los conductores en particular que, se llevarán a cabo tareas de pavimentación y mantenimiento en arterias del barrio Alto Padilla, y del centro de la ciudad.

Modificaciones temporales en la circulación en Alto Padilla

  • Los vehículos que ingresen desde avenida Bolivia al barrio Alto Padilla deberán hacerlo por el siguiente recorrido: avenida Bolivia, Guillermón, Gámez, Elena Cicarelli y Aconcagua, para luego dirigirse a los distintos puntos del sector.
  • Por su parte, los vehículos que salgan desde el barrio Alto Padilla hacia avenida Bolivia deberán circular por Félix de Olazábal, Zorrilla de San Martín, Curupaití y finalmente avenida Bolivia.

Desde el Municipio se indicó que estas medidas entrarán en vigencia a partir del día 20 de diciembre, y se mantendrán por un lapso aproximado de 30 días, mientras duren los trabajos.

Asimismo, se solicita a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización instalada y atender las indicaciones del personal apostado en la zona.

Restricción de tránsito en el centro

Por otro lado, la Dirección de Tránsito y Transporte informó que, con motivo de tareas de reparación de bocacalles, el día 20 del corriente mes y año, en el horario de 07:00 a 09:00 horas, se restringirá el tránsito vehicular en las intersecciones de Lamadrid e Independencia, y de San Martín y Balcarce.

Ante esta situación, se reiteró el pedido a la comunidad de extremar las medidas de precaución, circular con atención y respetar la señalización y las indicaciones del personal municipal, a fin de garantizar la seguridad vial y el normal desarrollo de las obras.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD