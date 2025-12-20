Restricciones de tránsito por obras a partir de hoy, 20 de diciembre

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó a la población en general y a los conductores en particular que, se llevarán a cabo tareas de pavimentación y mantenimiento en arterias del barrio Alto Padilla, y del centro de la ciudad.
Modificaciones temporales en la circulación en Alto Padilla
- Los vehículos que ingresen desde avenida Bolivia al barrio Alto Padilla deberán hacerlo por el siguiente recorrido: avenida Bolivia, Guillermón, Gámez, Elena Cicarelli y Aconcagua, para luego dirigirse a los distintos puntos del sector.
- Por su parte, los vehículos que salgan desde el barrio Alto Padilla hacia avenida Bolivia deberán circular por Félix de Olazábal, Zorrilla de San Martín, Curupaití y finalmente avenida Bolivia.
Desde el Municipio se indicó que estas medidas entrarán en vigencia a partir del día 20 de diciembre, y se mantendrán por un lapso aproximado de 30 días, mientras duren los trabajos.
Asimismo, se solicita a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización instalada y atender las indicaciones del personal apostado en la zona.
Restricción de tránsito en el centro
Por otro lado, la Dirección de Tránsito y Transporte informó que, con motivo de tareas de reparación de bocacalles, el día 20 del corriente mes y año, en el horario de 07:00 a 09:00 horas, se restringirá el tránsito vehicular en las intersecciones de Lamadrid e Independencia, y de San Martín y Balcarce.
Ante esta situación, se reiteró el pedido a la comunidad de extremar las medidas de precaución, circular con atención y respetar la señalización y las indicaciones del personal municipal, a fin de garantizar la seguridad vial y el normal desarrollo de las obras.