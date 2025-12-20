20 de Diciembre: se celebra el día Nacional del Hincha Argentino

El 20 de diciembre de 2022, más de cinco millones de personas salieron a celebrar el título del seleccionado de fútbol en el Mundial de Qatar y hoy, se celebra el primer Día Nacional del hincha argentino en homenaje a esa histórica movilización popular.

Se estima que más de cinco millones de personas se movilizaron entre la ciudad de Buenos Aires, con el Obelisco como epicentro y los alrededores del predio de la AFA en la localidad bonaerense de Ezeiza.

En reconocimiento a esta histórica movilización popular, la AFA propuso que el 20 de diciembre se convierta en el Día Nacional del Hincha Argentino e inició una campaña en ese sentido.

Más allá del formalismo, la intención de la conducción del fútbol argentino es rendir homenaje «a todos aquellos que colmaron las calles con las banderas ‘albicelestes'» para celebrar la tercera estrella.

La jornada, decretada como feriado nacional, comenzó con la icónica foto de Lionel Messi amaneciendo con el trofeo de la Copa del Mundo.