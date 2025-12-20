29°
Internacionales

Bolivia: Segundo día de paro de transporte

Los transportistas cumplen la medida de presión en contra del retiro de la subvención de carburantes, establecido en el Decreto Supremo 5503.

Sabado, 20 de diciembre de 2025 11:53

La jornada de este sábado, Santa Cruz de la Sierra amaneció sin transporte público. Los conductores de micros llevan adelante una medida de presión, por segundo día, exigiendo la derogación del Decreto Supremo 5503, que incluye entre sus puntos la eliminación de la subvención de combustibles.

Desde muy temprano, la capital cruceña mostró calles y avenidas sin microbuses e incluso trufis, lo que perjudicó a varias de personas que se tienen que movilizar en este medio de transporte a sus fuentes de empleo e incluso a los centros de abasto.

Ayer, el alcalde Jhonny Fernández junto a ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Óscar Mario Justiniano y el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, sostuvieron una extensa reunión con los dirigentes del transporte para evitar la medida, pero no se llegó a un acuerdo.

Mientras los transportistas exigían cobrar al menos Bs 4, la Alcaldía cruceña defendió la tarifa de Bs 3.

“Es muy lamentable que, después de once horas de reuniones y del esfuerzo realizado por la Alcaldía y la población, persista la intransigencia”, afirmó el ministro Justiniano, al término del encuentro.

Por su parte, el viceministro de Defensa Social indicó que se ingresó a un cuarto intermedio y este sábado se reanudarían las reuniones, por lo que se espera una respuesta favorable, con el restablecimiento del servicio público de transporte.

