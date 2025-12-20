El 20 de diciembre de 2022, más de cinco millones de personas salieron a celebrar el título del seleccionado de fútbol en el Mundial de Qatar y hoy, se celebra el primer Día Nacional del hincha argentino en homenaje a esa histórica movilización popular.

Se estima que más de cinco millones de personas se movilizaron entre la ciudad de Buenos Aires, con el Obelisco como epicentro y los alrededores del predio de la AFA en la localidad bonaerense de Ezeiza.

En reconocimiento a esta histórica movilización popular, la AFA propuso que el 20 de diciembre se convierta en el Día Nacional del Hincha Argentino e inició una campaña en ese sentido.

Más allá del formalismo, la intención de la conducción del fútbol argentino es rendir homenaje «a todos aquellos que colmaron las calles con las banderas ‘albicelestes'» para celebrar la tercera estrella.

La jornada, decretada como feriado nacional, comenzó con la icónica foto de Lionel Messi amaneciendo con el trofeo de la Copa del Mundo.

La intención era llegar hasta la intersección de la autopista 25 de mayo y la avenida 9 de julio, pero resultó imposible de alcanzar. Después de casi cinco horas de caravana, el plantel se dividió en varios grupos y en distintos helicópteros sobrevolaron la ciudad.

A todos ustedes que formaron parte del movimiento social, cultural y deportivo más grande de la historia de nuestro país.

«No nos dejaron llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco; los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban no nos permitieron avanzar. Mil disculpas en nombre de todos los jugadores campeones», escribió «Chiqui» Tapia por la tarde.

A tres años de ese día histórico, el país celebra el Día Nacional del Hincha Argentino.