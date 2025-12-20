Servicios especiales de transporte para Navidad y Año Nuevo en Jujuy

A tres días de Navidad y una semana para el Año Nuevo, el transporte de media distancia en Jujuy ha definido su operativa especial para facilitar los traslados durante las festividades. Los servicios estarán sujetos a horarios específicos, con énfasis en la tarde y noche del 24 y 31 de diciembre, mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero la oferta será reducida o nula en algunas regiones.

Para la Zona Ramal, los días 24 y 31 de diciembre el servicio será normal hasta las 22:10 horas. En cambio, para Navidad (25/12) y Año Nuevo (01/01), solo habrá servicios intermitentes, con horarios hacia Yuto a partir de las 10:00 hs. Cabe destacar que en la terminal de ómnibus se encuentra activado el protocolo sanitario por COVID-19.

En la Zona de Diques y Valles, las últimas salidas para el 24 y 31 de diciembre serán: a El Carmen y Monterrico a las 20:00 hs; La Mendieta a las 17:45 hs; Aguas Calientes a las 18:20 hs; Perico a las 20:30 hs; y La Almona a las 18:00 hs. Es importante que los usuarios planifiquen con antelación, ya que para los días festivos, 25 de diciembre y 1 de enero, no habrá servicios de ninguna línea en esta zona.

Para la Zona Quebrada y Puna, los días 24 y 31 de diciembre los últimos viajes serán: hasta Purmamarca Pueblo a las 19:45 hs y a La Quiaca a las 23:15 hs. El día de Navidad (25/12) los servicios se reanudarán a partir de las 17:00 hs. Para el 1 de enero, las empresas informaron que los horarios están por confirmarse, por lo que se recomienda consultar directamente.

Se insta a los jujeños a planificar sus viajes con anticipación, teniendo en cuenta estos horarios especiales y recordando la vigencia del protocolo sanitario en la terminal para un viaje seguro.