Muestra “De retazos y relatos”, cierre del año

Se concretó la muestra "De retazos y relatos", como cierre de un laboratorio textil coordinado por la diseñadora Gisela Tabacman y realizado en Somo Comunidad durante siete meses (mayo a diciembre).

La propuesta reunió a un grupo de mujeres que compartían experiencias y exploraban modos de hacer y pensar a través de la construcción y la transformación de la materialidad textil.

Explica la curadora que el nombre de la muestra proviene de la raíz etimológica que comparten "texto" y "textil". "Podemos reconocer a las palabras como hilos que se entrelazan para crear una composición, así como visualizar al textil como un medio para construir sentido.

"Retazos y relatos" fue una invitación a recorrer y percibir con los sentidos estas historias, y espiar el trasfondo que hay detrás de cada una de ellas".

En un espacio de Ciudad de Nieva y bajo la coordinación y curaduría de Gisela Tabacman se realizó esta muestra en el marco de una jornada de la que participaron Josefina Calo, Laura Vaquer, Rocío Salaberry, Jael Colqui y Cecilia Garzón. Reunió obras y procesos realizados cuyas narrativas se manifiestan a través de la materialidad textil.

Las expositoras

Laura Vaquer expuso "Desigualdad de los tiempos I y II", que consiste en una serie que hace referencia a las desigualdades que crea el ser humano, en este caso, dadas por la vivencia de personas en situación de calle que viven en la intemperie. La primera obra se trata de una colcha textil con xilografías y bordados. La segunda es una instalación de pequeños roperos de madera y miniaturas de mantas, frazadas y colchones suspendidos.

JORNADA COMPLETA | PARA UNA MUESTRA ESPECIAL.

Josefina Calo presentó dos proyectos. "En el mar de los deseos" es un poema bordado en capas de tul traslúcido superpuestas que cuelgan del techo y reflejan la intimidad de un pensamiento que habla de la búsqueda constante de la belleza en la vida. "Monte" es una instalación que celebra la textura y el movimiento del monte de los valles de Jujuy en invierno y está realizada con materia orgánica que proviene de la tierra y flores del entorno natural que habita su autora.

Rocío Salaberry propuso una instalación basada en el imaginario de un universo poético femenino y lúdico al que llamó "Tango Imán". En ella genera una composición de objetos y prendas pertenecientes a las mujeres de su familia a los que interviene y relaciona para darles nuevas significaciones que pueden apreciarse de lejos y en los detalles más cercanos.

Jael Colqui presentó "Lo que extrañas ya no existe", que consiste en una serie de máscaras de fieltro que surgen de observar fotos de niños disfrazados en su archivo familiar e indagar qué sucede con el juego y la libertad cuando nos convertimos en adultos y ocultamos los que somos bajo máscaras más rígidas.

Cecilia Garzón mostró su proyecto "Lapacho en flor", una composición que combina retazos textiles teñidos en distintos tonos de rosa con tintes naturales y eco-print, con los que crea su propia versión de la floración de estos árboles que cautivaron su atención este año.