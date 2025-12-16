Dos jujeñas certificadas como chofer profesional de camión

Romper estereotipos, mandatos y animarse a formar parte de tareas masculinizadas es el punto en común de Luciana Fernanda Ayala (37) y Ariana Luz Espinosa Velázquez (25), las dos jujeñas que acaban de obtener la certificación como chofer profesional de camiones. Fueron seleccionadas entre 1.300 postulantes de todo el país para la 7º edición del programa "Conductoras", de formación profesional exclusivo para que más mujeres puedan desempeñarse en la industria del transporte de cargas, impulsado por Scania.

La capacitación presencial se realizó desde el 9 de noviembre y terminó el 4 de diciembre, con actividades en la Fundación Profesional para el Transporte (brazo académico de Fadeeac) y en el Centro de Capacitación de Scania en Argentina; en Buenos Aires.

Luciana de San Salvador de Jujuy, acaba de cumplir años el 12 de este mes, es la menor de dos hermanas e integra una familia de comerciantes que desarrolla su tarea entre la Feria Mayorista de Perico y el Mercado de Concentración y Abasto de la avenida Almirante Brown.

En el 2016 se recibió de contadora pública nacional en la Unju y actualmente trabaja en la Auditoría de la Provincia. Su papá, camionero jubilado, tuvo un ACV en el 2021 y Luciana también se hizo cargo del negocio familiar.

ARIANA ESPINOSA VELÁZQUEZ | “SUBIRSE AL CAMIÓN ES DESAFIARSE A UNA MISMA”

"Yo desde chiquita lo acompañaba a mi papá a la feria y me parecía toda una sensación ver enganchar camiones. Siempre creí que esa actividad era de hombres, no había visto en Jujuy camioneras; sí colectiveras pero quedó ahí", comentó sobre el origen de su pasión.

Al igual que Ariana, al primer intento fue elegida en la convocatoria. Y demostró que no necesariamente hacía falta un hijo varón -que no tuvieron sus padres- para que supiera manejar camiones.

Con la tecnología actual que poseen las unidades pesadas, consideró como mayores dificultades de la tarea tener en cuenta los puntos ciegos y cómo llevar la carga.

En cuanto a su futuro considera que "Dios dirá si son rutas largas o cortas, también me veo en la parte logística de una empresa, hasta me gustaría tener mi propia empresa de transporte". Y combinar su formación de contadora y camionera.

Su mensaje a las mujeres es que "luchen y sigan para adelante porque la brecha de género algún día se va a terminar, está en nosotras que hagamos historia y cada vez haya más mujeres en la profesión".

Ariana vive en Perico, tiene un hermano, realizó varios cursos en otras ramas pero nada que ver con la conducción. Actualmente está cursando la Tecnicatura en Acompañante Terapéutico.

LA 7º EDICIÓN | LAS 12 MUJERES DE TODO EL PAÍS QUE APROBARON EL PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL “CONDUCTORAS”.

En su caso no tiene antecedentes familiares en el manejo de camiones pero siempre le llamó la atención y se puso como meta sobre todo cuando comenzó a trabajar como ayudante de albañil en una obra dentro del Parque Industrial.

Para ella no fue nuevo adentrarse en un lugar donde casi la totalidad es masculina, en la obra eran 100 hombres y 2 mujeres. "Fue afrontar miradas de todo tipo, escuchar que murmuraban cuando pasaba o el simple hecho que los capataces no sabían qué trabajos darnos", recordó pero hizo la aclaración que "hay muchos que son realmente conscientes, muy respetuosos y hasta te ayudan a poder tener un ambiente laboral más ameno".

Ariana quiere "ser ejemplo de las que no se animan a dar ciertos pasos" y consideró como lo más complejo la concentración "y ser consciente de la responsabilidad que uno tiene al maniobrar y conducir un vehículo tan grande".

Su plan a futuro es "poder insertarme en todo este rubro que es muy lindo y muy amplio". En cuanto a su mensaje es que "manejar un camión no es solo subir e ir para adelante, es ser la conductora también de tu vida, es desafiarse a una misma".

Ambas agradecieron la oportunidad y el excelente trato brindado por Scania, a Natacha Calero Barber, a sus familias y a quienes las respaldaron y creyeron en ellas.

Es pionero en Latinoamérica

Pionero en Latinoamérica, “Conductoras” nació en Argentina con el objetivo de reducir la brecha de género en el transporte y contribuir a la igualdad de oportunidades en una industria donde, según datos de la Ansv, solo el 1% de las licencias profesionales corresponden a mujeres. Así, la empresa adherida a los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (Weps) de la ONU reafirma su compromiso con la Diversidad e Inclusión.

Con más de 9.000 mujeres anotadas en lista de espera, “Conductoras” ya cuenta con 84 egresadas en el país. Y para amplificar el alcance, Scania formalizó en 2023 la alianza con el portal Bumeran en el cual se puede acceder a los perfiles de las participantes y elaboró una Guía de buenas prácticas.