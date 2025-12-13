29°
Tendencia

Murió Peter Greene, el villano de “Pulp Fiction” y “La Máscara”

El actor tenía 60 años y fue hallado sin vida en su departamento de Nueva York.

Sabado, 13 de diciembre de 2025 10:24

Peter Greene, quien consiguió reconocimiento en Hollywood por su trabajo actoral en películas como Pulp Fiction y La Máscara, murió este viernes. Su cuerpo fue encontrado en su departamento del Lower East Side, en Nueva York.

Greene tenía 60 años. Según pudo saber The New York Post, citando fuentes policiales y al representante de Greene, Gregg Edwards, el actor fue encontrado sin vida en su vivienda de Clinton Street, alrededor de las 15:25 (hora local). Los médicos que llegaron al lugar confirmaron su fallecimiento en el acto.

La noticia trascendió durante la madrugada. Hasta el momento, la policía descartó indicios de violencia y no compartió ningún tipo de hipótesis sobre qué pudo haber ocurrido. Se espera que el médico forense determine la causa de muerte del actor.

