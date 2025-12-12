Niño amenazado: “Te salvaste de que no saqué el cuchillo”

Alejandra Género, presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia de la localidad bonaerense de Balcarce, y Marisa Benaduche, empleada del lugar, son investigadas por la Justicia de Mar del Plata por una serie de presuntos maltratos violentos contra al menos tres chicos de entre 10 y 12 años que tenían a su cuidado.

El escándalo estalló después de que se diera a conocer varios audios en los que se escuchan insultos, gritos y amenazas dirigidas a menores que viven en el hogar.

Ambas fueron desvinculadas de la institución y la próxima semana deberán presentarse ante los fiscales que llevan adelante la investigación, quienes las indagarán.

En los audios se pueden escuchar una serie de malos tratos, gritos y amenazas que estremecen. De fondo, se llegan a oír los llantos de uno de los chicos agredidos y cómo intenta defenderse de los insultos, en medio de una crisis de nervios. Ese registro ya está incorporado al expediente que tienen a su cargo los fiscales Rodolfo Moure y Laura Molina.

La institución funciona como hogar convivencial para niños y adolescentes derivados por el Servicio Local o por orden judicial, provenientes de entornos de vulnerabilidad, violencia familiar o conflictos graves. Se supone que bajo su resguardo, los menores reciben asistencia educativa y afectiva. Los audios, sin embargo, reflejarían una situación completamente diferente. De acuerdo con lo que trascendió, fue otra empleada quien grabó la situación.

El hecho que desencadenó la intervención judicial se habría producido tras una crisis emocional de uno de los niños, quien rompió un vidrio al enterarse de que su hermano podría ser trasladado a otro hogar.

"¿Quién carajo sos vos para escupir a una mujer?", le dice Género a uno de los chicos. En ese momento, el niño, llorando, le responde que "Marisa (Benaduche) lo empujó" y "le hizo golpear la cabeza contra la pared".

En otro momento, la mujer le profiere más insultos y le advierte que no lo va a escuchar en su defensa. El chico, nervioso, le implora que le dé la oportunidad de explicar la situación. "Callate la boca porque te pego una cachetada", le dijo la mujer.

"Vas a ir a la comisaría porque te voy a denunciar. Porque si a alguno de los nenes me les pasa algo, empiezo por vos porque se me canta. Y te salvaste de que no saqué el cuchillo", le dijo mujer. Las lágrimas como telón de fondo.

El nene, en ese momento, le retrucó con una oración que conmueve: "Yo también perdí a mi mamá, perdí a mi papá". "Y me ocupo de ustedes. Y vas a perder la vida porque te la voy a hacer miserable", retrucó la mujer.

En otro tramo de la agresión, la directora amenazó sobre lo que le iba a pasar si llegase a ir a la comisaría. "Si vos mañana te vas a la comisaría, flaco, acá no estás más. No tenés lugar donde ir. Porque no tenemos hogares donde quieran agente como vos. Yo hago la denuncia. No vas a cambiar porque sos una porquería. Las porquerías no cambian", había dicho Género, según el audio.

"Y pedile a Dios o a quien mierda quieras pedirle cómo carajo vas a encontrar a alguien que se fije en vos, porque familia no vas a tener, yo te la cago", continuó contra otro de los chicos.

La investigación penal avanza en el Juzgado de Garantías N° 2 de Mar del Plata, el Juzgado de Familia N° 6 dictó una medida cautelar que prohíbe a Género, Benaduche y otros empleados del Patronato acercarse a menos de 200 metros de los internos. Ahora serán ellas las que deben responder ante la Justicia.