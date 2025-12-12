Simulacro de emergencia en el Puente General Arias

El ejercicio comenzó alrededor de las 10 y estuvo a cargo de Protección Civil junto con la empresa Enel Gas Atacama, lo que ocasionó la interrupción temporal del paso vehicular sobre el puente.

Nuestro diario dialogó con el director general de Emergencias, Ariel Mamani, quien explicó que “se propuso la rotura de una cañería del gasoducto, liberando esta sustancia al ambiente”.

Además, detalló que “hemos trabajado con los bomberos, Seguridad Vial de la Policía y Defensa Civil”.

Operarios de Gasnor también participaron dentro del tiempo pautado para la simulación. Desde Seguridad Vial informaron que el corte de circulación fue de entre 20 y 30 minutos, lapso que —según estiman— sería el necesario para normalizar una situación real de este tipo sin riesgos para la comunidad.

Por otro lado, Mamani adelantó que, con este simulacro, se están finalizando los trabajos preventivos y de planificación del año. Asimismo, anticipó que el próximo ejercicio se realizará en la localidad de Volcán, después de las fiestas.