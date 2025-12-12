El transporte aéreo en Brasil creció 24% en los primeros diez meses de 2025

El uso del transporte aéreo en Brasil registró un aumento del 24% entre enero y octubre de 2025 en comparación con el mismo período de 2022, con más de 83 millones de pasajeros movilizados en vuelos comerciales domésticos, según datos oficiales difundidos por el Ministerio de Puertos y Aeropuertos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La información, basada en cifras de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), indicó además que durante el período analizado se produjo una caída del 11% en los precios promedio de los pasajes aéreos frente a 2022, año en el que se retomaron masivamente los vuelos tras la pandemia.

Caen los precios de los pasajes y proyectan un récord histórico de pasajeros

De acuerdo con el informe oficial, el valor promedio de los pasajes pasó de 721,57 reales en 2022 a 642,19 reales en 2025, lo que favoreció el acceso de un mayor número de brasileños al transporte aéreo.

El ministro de Puertos y Aeropuertos, Silvio Costa Filho, atribuyó la reducción a medidas adoptadas por el Gobierno federal, entre ellas la baja en el costo del combustible de aviación, que representa alrededor del 40% de los gastos de las aerolíneas.

“El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva trabaja para que más brasileños puedan acceder al transporte aéreo. El crecimiento del 24% demuestra lo mucho que hemos avanzado en tres años”, afirmó el funcionario.

Costa Filho agregó que, de mantenerse la tasa de crecimiento registrada en los últimos dos meses, la aviación comercial brasileña podría superar los 100 millones de pasajeros en 2025, un récord histórico para el país.