22°
11 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Los Alisos
Ruta Nacional nº 9
Femicidio de Angelina Gonzáles
Concejo Deliberante de Perico
Historias de la Independencia
Unión de Trabajadores de la Economía Popular
Segmentación tarifaria energética
regional
reconocimiento
LIBERTADOR
Los Alisos
Ruta Nacional nº 9
Femicidio de Angelina Gonzáles
Concejo Deliberante de Perico
Historias de la Independencia
Unión de Trabajadores de la Economía Popular
Segmentación tarifaria energética
regional
reconocimiento
LIBERTADOR

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1450.00

3884873397
PUBLICIDAD
Pastoral de Juventud Diocesana de Jujuy

Invitan a participar de la Jornada Diocesana Juvenil 2025

Se realizará el 20 de diciembre, de 9 a 19, en el Colegio "Santa Teresita".

Jueves, 11 de diciembre de 2025 00:00
INVITACIÓN | POR PARTE DE INTEGRANTES DE LA PASTORAL DE JUVENTUD.

La Pastoral de Juventud Diocesana de Jujuy invita a participar de la Jornada Diocesana Juvenil 2025, a realizarse el próximo sábado 20 de diciembre.

El encuentro que convocará a jóvenes de 15 a 30 años, se desarrollará en el Colegio "Santa Teresita", de 9 a 19, con un costo de inscripción de solo $1.000 a través del link: https://forms.gle/wkXC6H1mBja2NDJHA.

Abordará dos dimensiones: una espiritual y una misionera. La primera será de adoración y dimensión formativa y la segunda constará de una caravana por las calles céntricas de la ciudad capital, que finalizará en el atrio de la Iglesia Catedral. Habrá talleres de vocación liderazgo, escucha evangelización digital, etc.

Para solventar los gastos están vendiendo una rifa que se sorteará el lunes 15 a través de sus redes. A $2.000 el número o dos por $3.000. Para comprar, contactarse a través de las redes de la Pastoral Juvenil.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD