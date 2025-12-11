Invitan a participar de la Jornada Diocesana Juvenil 2025

La Pastoral de Juventud Diocesana de Jujuy invita a participar de la Jornada Diocesana Juvenil 2025, a realizarse el próximo sábado 20 de diciembre.

El encuentro que convocará a jóvenes de 15 a 30 años, se desarrollará en el Colegio "Santa Teresita", de 9 a 19, con un costo de inscripción de solo $1.000 a través del link: https://forms.gle/wkXC6H1mBja2NDJHA.

Abordará dos dimensiones: una espiritual y una misionera. La primera será de adoración y dimensión formativa y la segunda constará de una caravana por las calles céntricas de la ciudad capital, que finalizará en el atrio de la Iglesia Catedral. Habrá talleres de vocación liderazgo, escucha evangelización digital, etc.

Para solventar los gastos están vendiendo una rifa que se sorteará el lunes 15 a través de sus redes. A $2.000 el número o dos por $3.000. Para comprar, contactarse a través de las redes de la Pastoral Juvenil.