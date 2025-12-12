Todo listo para la Cena Blanca de Palpalá

La ciudad de Palpalá se prepara para vivir hoy una noche mágica y especial: la Cena Blanca 2025. Este evento, organizado por la Municipalidad de Palpalá, tiene como objetivo celebrar y reconocer el esfuerzo de los estudiantes secundarios que egresan este año, marcando el cumplimiento de una importante meta en sus vidas. La inolvidable velada se llevará a cabo esta noche en las instalaciones del Estadio Olímpico municipal, precedida por la tradicional pasarela y el emotivo vals sobre la Avenida Martijena.

Claudio Flores, secretario de gobierno de la Municipalidad de Palpalá, destacó el arduo trabajo realizado en la organización del evento: "Estamos en la Avenida Martijena, donde se realizará la pasarela, asegurando la iluminación, la limpieza y la correcta ubicación del vallado para que los familiares puedan disfrutar del vals y apreciar a los estudiantes". La comuna ha trabajado en estrecha colaboración con la Unidad Regional 8 de Policía, el SAME, Bomberos, Tránsito y Seguridad Ciudadana para brindar seguridad integral a los estudiantes y sus familias, tanto en el exterior como en el interior del Estadio Olímpico. Flores también enfatizó el compromiso del municipio con la seguridad de los jóvenes: "La seguridad de los chicos está garantizada. La Unidad Regional 8 de policía estará a cargo de la seguridad en la zona exterior, mientras que en el interior del estadio contaremos con la colaboración del SAME y personal de Seguridad Ciudadana".

Ante la posibilidad de lluvia, el municipio ha previsto un plan B que incluye un circuito cerrado para el ingreso de vehículos hasta la puerta del estadio y la instalación de gazebos para proteger a los estudiantes.

Por su parte, Gustavo Guzmán, representante del servicio gastronómico MyG, indicó que: “Tenemos todo listo para que los chicos disfruten esta noche. Los recibiremos con un túnel de luces que incluirá máquinas de pochoclos, copones de nieve y arlequines, entre otras novedades que implementamos este año”, indicó. “En lo gastronómico, el menú contará con una entrada de chips de pan árabe, bondiola con queso, sándwiches de miga de jamón y queso, tragos frutales mix y pañuelitos de ternera con queso. El plato principal será lomo con salsa demiglace y doradas, y de postre, tiramisú. También disponemos de opciones especiales para estudiantes celíacos y vegetarianos, además de gaseosas con canilla libre”.

El evento contará con la participación de un DJ invitado, y para guardar recordatorios de esta noche, el estadio contará con espejo mágico y plataforma slow 360. El personal de Juventud está a cargo de la organización de las mesas, las alegorías y la pasarela. Con esta iniciativa, la Municipalidad de Palpalá, liderada por el intendente Rivarola, reafirma su compromiso con la educación y el bienestar de los jóvenes palpaleños, brindándoles un merecido reconocimiento por su esfuerzo y dedicación.