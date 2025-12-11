Diferentes actividades interdisciplinarias en Appace

Se realizó la 1º Jornada de Atención Temprana "Construyendo Futuros: una mirada interdisciplinaria en los primeros años de vida" junto a personal de Appace.

Con mucho éxito se concretó la actividad organizada por el Centro de Desarrollo Infantil (Cedin) que contó con la disertación de Alejandra Azan, neuróloga infantil y neuropediatra; Judith Feldman, psicóloga clínica, especialista en psicología perinatal y reproducción asistida y el equipo interdisciplinario de Cedin conformado por las áreas de pedagogía a cargo de Carolina Aparicio, fonoaudiología con Elizabeth Moreno, kinesiología junto a Claudia Monteros Maurin y psicología con Andrea Segovia.

Se cubrió el 100% del cupo que contó con la participación de profesionales interdisciplinarios, estudiantes y público en general. Así es que se está cumpliendo el objetivo de generar espacios de encuentro y formación profesional, visibilizando la importancia de la atención temprana.

Otra de las acciones que se llevan adelante es que niños y adolescentes que asisten al centro educativo participaron junto a sus padres del taller sobre la importancia y técnica de un buen cepillado. Además, se realizó un relevamiento del estado de salud bucal en ambos turnos.

El encuentro contó con la participación del Secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, la directora de Protección Educativa, Agustina Paolini y profesionales de la salud.

GRAN CONVOCATORIA | DE ASISTENTES AL ENCUENTRO ENRIQUECEDOR.

Desde la institución agradecieron a la coordinación de Salud Pública y atenciones primarias del municipio quienes junto con el área de Enfermería de Appace y la coordinadora Gisela Durán, posibilitaron este encuentro tan importante para garantizar la salud bucal de los usuarios.

Es que en Appace se cuidan todas las etapas de la vida, ya que cuentan con distintos centros de rehabilitación física y neuromotora, donde profesionales de la salud trabajan con vocación, compromiso y amor.

Toda la labor es coordinada por una médico fisiatra, especialista en rehabilitación, para brindar una atención integral y personalizada.

HIGIENE BUCAL | EL TALLER ABORDA TÉCNICAS DE CEPILLADO.

Desde la entidad, se potencia cada proceso de rehabilitación con un equipamiento especializado; además de entrenar fuerza, equilibrio, coordinación y movilidad en un espacio seguro y adaptado.

Los profesionales en tecnología brindan dedicación para la recuperación de Appace, con rehabilitación física y neuromotora.

Arte en mural inclusivo

La biblioteca popular “Niños Pájaros” junto a otras entidades salieron a la plaza “Hipólito Yrigoyen” del barrio Ciudad de Nieva, motivados por crear un hermoso mural comunitario en honor a la biblioteca matriz de Alto Comedero.

Se realizó un taller de teatro a cargo de estudiantes del profesorado de teatro donde la imaginación fue fundamental, acompañada de secuencias corporales que dieron paso a la creación de dibujos y bosquejos de “Niños Pájaros”, donde niños y adolescentes que asisten a los diferentes espacios de contención, fueron protagonistas como parte de las acciones en el marco de la celebración por los 25 años de dedicación comunitaria y educación popular.

Desde la biblioteca, agradecieron al barrio por haberlos recibido con amabilidad, como así también las charlas motivacionales que se efectúan desde las áreas.

En este caso, desde deportes de “Niños Pájaros”, donde se promueve la actividad física como herramienta fundamental en contextos vulnerados. Se trata de un trabajo sostenido donde la disciplina se convierte en una oportunidad real de transformación social y donde cada entrenamiento más que un movimiento físico, implica aprender limites, confiar en uno mismo y construir nuevos caminos.