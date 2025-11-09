Dua Lipa brilló en su segundo River con una canción de Miranda

En una noche que quedará grabada en la memoria del público argentino, la estrella internacional Dua Lipa ofreció un espectáculo magistral en el estadio de River Plate, coronando su segunda presentación con una sorpresa que conmovió a todos: la interpretación de "Tu misterioso alguien", el icónico tema de la banda argentina Miranda!.

La cantante, en el marco de su exitoso tour, demostró una vez más su profundo respeto y conexión con la cultura local. Tras haber sorprendido en su primer show con "De música ligera" de Soda Stereo, Lipa repitió el gesto con un guiño al pop nacional que arrancó ovaciones inmediatas.

"Durante mis tours a mí me gusta sorprender al público con una canción original de su país y hoy encontré esta que me gustó mucho", explicó la artista con naturalidad antes de entregarse a una versión que renovó la esencia del clásico, dotándolo de su sello personal sin perder la emotividad original. La complejidad vocal del tema, popularizado por Ale Sergi y Julieta Venegas, fue abordada por Lipa con una precisión y un feeling que desafiaron cualquier expectativa.

El público, vivió las más de dos horas de show como un "espectáculo hipnótico". Testigos del evento coincidieron en que la artista "no trajo solo un show de luces y escenarios, trajo atracción, diversión, originalidad y, por sobre todas las cosas, talento".

Con esta jugada, Dua Lipa se corona como la única cantante internacional en aprenderse y ejecutar dos canciones diferentes en un español impecable para sorprender al público porteño. El gesto, lejos de ser un mero recurso, fue leído como una muestra de inteligencia y genuino interés por conectar con sus fans argentinos desde un lugar de auténtica admiración.

La noche en River no fue solo una confirmación del estatus global de Dua Lipa, sino una demostración de que, a través de la música, se puede tejer un puente de respeto y cariño que trasciende fronteras. Un ícono en actividad que, con acciones como esta, se gana no solo el fervor de sus seguidores, sino el respeto unánime de la escena musical.