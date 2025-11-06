Partió de Jujuy con 300 kilos de hojas de coca

Efectivos de Gendarmería Nacional detectaron más de 300 kilos de hojas de coca en su estado natural ocultos en el interior de un camión que había partido de nuestra provincia y tenía como destino, la ciudad chilena de Santiago. Por el hecho el conductor quedó imputado. Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el procedimiento se registró días atrás, cuando los efectivos de la fuerza nacional, daban cumplimiento a un control vehicular sobre la ruta nacional Nº 141 de la provincia de San Juan.

En esas circunstancias, los efectivos del Escuadrón 66 “San Juan” de la fuerza nacional, que realizaban trabajos de rutina a la altura del paraje forestal Caucete, detuvieron la marcha de una camión. Los efectivos de Gendarmería se entrevistaron con un hombre, quien manifestó que se dirigía al vecino país, pero las contradicciones su relato, alertaron a los gendarmes. Allí, inspeccionaron el rodado con acoplado procedente de la ciudad siderúrgica de Palpalá, que según los dichos del conductor, tenía como destino la República de Chile. Los gendarmes hallaron en el interior de la caja de herramientas y cabina del tractor, una importante cantidad de paquetes rectangulares, que luego de ser analizados cayeron en cuenta que se trataba de hojas de coca en su estado natural, arrojando un total de 306 kilos y 953 gramos.

Las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía Federal de esa provincia, quien solicitó a los efectivos el secuestro preventivo del cargamento y que el conductor sea imputado por infracción a la Ley 22.415, pero fue autorizado a continuar su viaje, luego de ser identificado. Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que el cargamento incautado tendría un valor de más de 18 millones de pesos en el norte de la provincia.

La misma fuente consultada manifestó que son casos muy aislados donde se detecta hojas de coca en estado natural, que intentan llevar al país chileno y las autoridades se mostraron preocupadas por la cantidad de puestos de controles vehiculares de Gendarmería Nacional que el conductor burló, desde nuestra provincia, hasta la provincia de San Juan.