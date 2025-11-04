Se registró un incendio en una refinería de YPF

Un incendio en uno de los equipos de la Refinería YPF La Plata se desató este martes y motivó la intervención de los Bomberos. Según informaron fuentes oficiales a 0221.com.ar, el foco ígneo se originó en la unidad Topping D, donde se realizan procesos de destilación del petróleo, y fue rápidamente abordado por los equipos de emergencia internos.

Desde YPF indicaron en un comunicado que "el personal especializado se encuentra trabajando para controlarlo". "No hay riesgo para la comunidad. Mantendremos la información actualizada", agregaron.

El incidente provocó un importante movimiento de bomberos y de los equipos de seguridad de la planta, que aplicaron los protocolos previstos para este tipo de emergencias.

El fuego en la Refinería YPF "está circunscripto"

En diálogo con 0221.com.ar, fuentes de Defensa Civil de Berisso explicaron que el incendio "ya está circunscripto".

Las autoridades siguen de cerca la evolución del operativo mientras continúan las tareas de enfriamiento en la zona afectada. Según se informó, no existen riesgos para los barrios cercanos ni se registraron emisiones contaminantes que afecten el aire de la región.