Cómo le fue a Luck Ra en su debut en MasterChef Celebrity: risas, romance y un futuro casamiento con La Joaqui

La conductora Wanda Nara presentó este domingo la inesperada participación de Luck Ra en MasterChef Celebrity, como el reemplazo oficial de su novia La Joaqui, quien se ausentó al certamen por compromisos laborales.

El cantante de cuarteto se probó su propio delantal con la esperanza de cuidar el lugar de su novia en la competencia y se sometió a las curiosas preguntas de la conductora.

Cuando Wanda visitó la estación del músico, no dudo en hacerle preguntas sobre su situación sentimental con La Joaqui: “Vos sabés que yo me encariñé mucho con Joaquina, la adoro. La verdad que la quiero un montón y le quiero dar una mano. ¿Vos tenés planeado alguna pedida de...?”.

Luck Ra solo alcanzo a decir “Dios mío” ante la consulta personal de Wanda, quien aprovecho para hacer humor con su reacción: “Te estás poniendo nervioso. Te vas a cortar un dedo”, lanzó la conductora.

Sin soltar el tema, Wanda insistió: “Andá a saber qué puede pasar. ¿El casamiento para vos va o no va? Para mí va, es relindo, es como celebrar el amor. Estás temblando”.

“Sí, yo hice el tema de Turf: ‘No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal’”, respondió el novio de La Joaqui.

“Con esta declaración me voy, lo voy a seguir intentando”, se retiró la rubia.

Cómo le fue a Luck Ra en la cocina

En esta oportunidad, el ciclo le dio la bienvenida a un clásico recurso del certamen: la cinta transportadora, que obliga a los participantes a utilizar los ingredientes que circulan de manera obligatoria.

A su vez, el jurado conformado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui exigió sorpresa y creatividad en los platos presentados.

En su debut, Luck Ra presentó una pata de pollo con una guarnición de puré de zanahoria, batata y boniato con papas fritas.

Con una gran presentación y explicación de su plato, el artista infiltró un mensaje sobornando al jurado: "No quiero dormir en el sillón, dejame pasar", indicaba el mensaje.

Para sorpresa de todos, el jurado tuvo una buena reseña de su plato y aseguró un lugar en el balcón.