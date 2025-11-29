Mató a su bebé de dos meses y fue condenado a perpetua

En un juicio abreviado, Francisco Marcelino Subelza (23) fue condenado a la pena de prisión perpetua, luego de quedar debidamente acreditado que asesinó a su bebé de dos meses de vida, con el único propósito de causarle sufrimiento a la progenitora de la víctima, quien era su expareja.

Subelza fue hallado autor penalmente responsable de los delitos de "amenazas, homicidio agravado por el vínculo y con el propósito de causar sufrimiento a la persona con quien se mantuvo una relación de pareja, y desobediencia judicial, todo en concurso real", hechos ocurridos en diciembre del año pasado, en la localidad de Monterrico.

El veredicto fue dado a conocer en la Sala de Audiencias de la Oficina de Gestión Judicial, por los jueces penales Felicia Ester Barrios (presidente de trámite), María Margarita Nallar y Alejandro Máximo Gloss; con la asistencia de la actuaria Mariana Córdoba Etchart.

En la sentencia, los magistrados, prohibieron el contacto del condenado por cualquier medio (teléfono, mensajes, Whatsapp, redes sociales, interpósita persona, etc) con la madre de del niño que resultó víctima y con su grupo familiar.

Sobre los hechos

A Francisco Subelza, la Fiscalía le atribuyó la comisión de dos hechos ilícitos, el primero ocurrido el 11 de diciembre del año pasado, alrededor de las 13, afuera del domicilio de la víctima, su expareja, ubicado en un barrio de la ciudad de Monterrico.

Subelza se hizo presente en el sitio mencionado para ver a su hijo de dos meses de vida y cuando lo tuvo en sus brazos, empezó a amedrentar a la madre del bebé, profiriéndole insultos y diciéndole: "yo quiero llevarme al bebé y que vas a hacer vos, si yo me lo llevo y lo mato y luego me mato yo, vos también te vas a matar?".

De esta manera ocasionó temor en ella, por lo que esta se puso a llorar e intentó tomar a su bebé, y ante la resistencia del imputado a devolverlo, procedió a quitárselo por la fuerza, ingresando luego la mujer junto al niño a su domicilio y retirándose el acusado del lugar.

La segunda escena por el que fue juzgado Subelza, tuvo lugar el jueves 19 de diciembre del año 2024, aproximadamente a las 20, cuando la expareja del imputado se encontraba transitando por la zona de la nueva terminal de la ciudad de Monterrico, junto a su hijo.

Fue en esas circunstancias que se hizo presente Francisco Subelza a bordo de en un vehículo, quien descendió del rodado y le pidió ver al bebé.

La mujer aceptó, pero el acusado aprovechó para alzar al niño y salir corriendo, dándose a la fuga en su vehículo junto a su hijo, después de dejarle un papel manuscrito a la joven que refería amenazas de hacerla sufrir dando muerte al bebé, luego haría lo propio con la madre de la mujer, con sus hermanas y finalmente asesinaría a ella. "Ahora a tu hijo no lo ves más, vas a sufrir", fueron las palabras finales de la amenaza manuscrita.

Posteriormente, el acusado llevó al niño a su domicilio, ubicado en ruta provincial N° 43, en el paraje La Ovejería de Monterrico, departamento El Carmen.

Dejó el automóvil estacionado en el ingreso a una finca y se dirigió hacia el sector posterior (donde se encuentra la zona de cultivo), llevando consigo a la criatura, donde estuvo hasta las 2.30 del otro día.

En este lapso de tiempo, Francisco Subelza estranguló con sus manos a su hijo, sujetándolo fuertemente del cuello, provocando su muerte, todo ello con el propósito de ocasionar un grave sufrimiento a la madre del niño.

Un llamado teléfono al sistema de emergencia 911 alertó a los efectivos del destacamento policial, dando cuenta que Subelza había regresado a la finca donde residía junto a sus padres, había dejado al bebé tendido en una cama, sin signos vitales e intentó darse a la fuga, pero una consigna policial que estaba apostada en las inmediaciones, logró aprehenderlo.

Hay que recordar que el acusado desobedeció la medida cautelar de prohibición de acercamiento y abstención de ejercer actos de violencia que se le ordenara judicialmente y le fuera notificada el 12 de diciembre de ese año por el Juzgado de Violencia de Género.

Juicio abreviado

Francisco Subelza fue juzgado y condenado mediante un juicio abreviado al hacer lugar los jueces penales al acuerdo arribado por la representante del Ministerio Público de la Acusación, Romina Núñez, y el acusado junto su abogada defensora, Sara Cabezas, en los términos previstos por el Artículo 411 del Código Procesal Penal de la Provincia.