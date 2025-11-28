Los valores de la amistad unidos por el hacer artístico

Con las mismas ganas que vivieran en su juventud con dieciséis y diecisiete años, los estudiantes de la promoción 1974, expresaron su amor a las artes plásticas y a la cerámica motivados por esa amistad entrañable que los abrazó cincuenta y un años atrás.

Así nació la muestra "Creando sueños dorados", una iniciativa donde el talento de aquél ayer se refleja intacto hoy, luciéndose en obras hechas al óleo y acrílicos de animales o personajes conocidos, en cerámicas con diferentes técnicas de aplicaciones y tapices espectaculares, todos realizados con dedicación en la labor y atención en el detalle.

La reunión de los saberes se desplegó por primera vez en la Biblioteca Popular. Y es que el arte no tiene edades, ni limitaciones para emprender una obra, porque los sentimientos se fusionan en las piezas elegidas junto al reencuentro entre excompañeros, que en la actualidad son docentes jubilados.

JUVENTUD, DIVINO TESORO | LOS ALUMNOS DE LA PROMOCIÓN 1974, EN LA ESCUELA PROVINCIAL DE CERÁMICA, HOY EPA.

"Nos asombramos de lo que somos capaces de hacer. Esto es una motivación muy especial porque esta primera muestra colectiva nos va a llevar a futuras muestras de mejor calidad", expresó Enrique Omar Grágeda, uno de los exalumnos que expuso en la exhibición de la exescuela provincial de Cerámica (Escuela Provincial de Artes 1 "Medardo Pantoja" en el presente).

Diez excompañeros que transitaron el camino de la vida en una sana amistad, compartieron esta propuesta para resaltar la labor que décadas atrás aprendieran con cariño.

“OVEJAS EN EL PRADO” - ÓLEO

"Este es el puntapié inicial para los encuentros que se vendrán, de ahora en más, vamos a tratar de hacer dos exposiciones al año", anticipó Grágeda que no olvidó mencionar a Margarita Sánchez como creadora de este plan que juntó a Victoria Colque, Olga Vale, Esther Terradez, Mirta Vedia, Luis Contreras y Raúl Sajama.

JARRA CARNAVALERA

Es que el arte trasciende épocas y la belleza de crear formas y combinarlas con los colores, permanece en los docentes que provocan sensaciones nobles en los sentidos a través de sus labores.

URNA ANCESTRAL

"Es lindo poder asombrarnos de que los que formaron parte del grupo, poder admirar al compañero por lo que es capaz de hacer. Nos deja muchas enseñanzas para seguir aprendiendo y seguir deleitándonos con las obras bellas", indicó el autor de pinturas, cerámicas y artesanías, para las que utiliza distintas técnicas. Así, describió con gusto el arte de sus docentes amigos y lo interesante de los cuadros pintados con plasticola de color y barnices, las damajuanas con cintas en decoupage y las botellas coloridas con esmaltes acrílicos para vidrio junto a los cuencos adornados con sutileza y barniz.

CERÁMICA | ENRIQUE OMAR GRÁGEDA JUINTO A SUS OBRAS EN DISTINTAS TÉCNICAS.

"Cada uno de los trabajos en cerámica está hecho con técnicas de hace cincuenta años. Están todos esmaltados, las pinturas con óleos y acrílicos. Nos produce una hermosa alegría por las piezas que salieron muy bien, al ser una exposición libre, dejamos lo mejor de nosotros. Es una enseñanza para cada uno del grupo", comentó. Es que esta actividad genuina, hace que las mentes refresquen la memoria en prácticas que aprendieron cuando eran adolescentes, un tiempo vivaz donde abrevaron de la voluntad para mantenerse activos y seguir experimentando con las tonalidades y las líneas en este, su presente inspirador.