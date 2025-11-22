Jornada de salud mental y deporte en la Escuela Municipal de Box “Pumita Carabajal”

La actividad, libre y gratuita, contará con la participación de los profesionales Andrea Olmedo, Álvaro Jurado, María Eugenia Martiarena y de la ex campeona Brenda “La Pumita” Carabajal, quienes brindarán exposiciones sobre nutrición deportiva, prevención de lesiones, motivación y técnicas de boxeo.

Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Humano, Daniel Amerise, destacó, “Estamos cerrando un año de trabajo en el que la salud mental y el deporte fueron pilares fundamentales de las actividades de la Escuela Municipal de Boxeo ‘Pumita Carabajal’. Por iniciativa de la propia escuela, desarrollaremos esta jornada”.

Asimismo, precisó que se abordarán diversos aspectos vinculados a la motivación, la disciplina y el aporte de la salud mental en la práctica deportiva. “Es una propuesta abierta al público en general y, especialmente, a quienes asisten a la Escuela de Boxeo”, señaló.

Por su parte, Brenda “La Pumita” Carabajal subrayó que desde hace un tiempo vienen trabajando junto a la profesional María Eugenia Martiarena Gil, quien dicta un taller semanal destinado a fortalecer la motivación, acompañar procesos personales e integrar el deporte con la salud mental como herramienta de contención y desarrollo integral.

A su turno, Adriana Bellmán, responsable del Departamento de Salud Mental, detalló que, además de Carabajal, participarán la licenciada Andrea Olmedo, quien abordará la nutrición en el deporte; el licenciado Álvaro Jurado, encargado del bloque de prevención de lesiones; y la psicóloga María Eugenia Martiarena Gil, quien brindará recursos para fortalecer la disciplina y la motivación en la actividad deportiva.

Finalmente, Martiarena Gil destacó la importancia de trabajar la motivación para sostener la continuidad en la práctica deportiva. “Muchas veces uno inicia una actividad y a la semana o al mes la abandona. Por eso es fundamental comprender la motivación intrínseca —la que nace desde uno mismo— y la extrínseca —la que proviene del entorno—. Aprender a planificar, fijar objetivos a corto, mediano y largo plazo, y generar hábitos desde la constancia y la técnica es clave para desarrollar disciplina”, afirmó.