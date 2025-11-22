Salvan a caballos de un ataque de abejas en un parque

Un enjambre de abejas atacó a un grupo de caballos que se encontraban amarrados en el Parque Belgrano, en el barrio Alto Comedero. Al estar atados, los animales no tenían manera de huir del peligro.

Personal de Defensa Civil llegó al lugar tras recibir el aviso y logró rescatar a los equinos, quienes afortunadamente resultaron ilesos después del susto.

Ante este tipo de situaciones, los especialistas recuerdan cómo actuar para prevenir picaduras: es fundamental mantener la calma, alejarse sin hacer movimientos bruscos y no molestar al enjambre. Si una abeja pica, la recomendación es resguardarse en un lugar seguro y no intentar agredirlas, para evitar que más insectos se unan al ataque.