Todo listo para la Cena Blanca

La tarjeta de la Cena Blanca costará 60 mil pesos, según informó ayer el Ente Autárquico Permanente.

El muy esperado evento previsto para el viernes 5 de diciembre se llevará a cabo en la ciudad cultural, en donde los estudiantes disfrutaran de una gran noche. El valor de las tarjetas rige para todos los establecimientos educativos de San Salvador de Jujuy que participan, esta se abonarán en cada institución.

Los egresados de la Promo 2025 están a la espera de su noche inolvidable. Desde el Ente, destacaron además “la decisión del gobernador Carlos Sadir, en hacer una reducción del costo total de la tarjeta, y brindar así la posibilidad de que más estudiantes puedan participar de su gran noche”.

El menú

Los jóvenes ya eligieron el menú que degustarán esa noche. La decisión surgió de una encuesta digital realizada entre el 17 y el 21 de octubre pasado. Según los resultados, la mayoría de los egresados se inclinó por el Menú Joven.

Esta propuesta incluye una recepción con variedad de sándwiches de miga, empanadas y chips salados, seguida de un plato principal a elección entre milanesa con guarnición o sándwich de hamburguesa con papas fritas. El postre, junto con la bebida libre sin alcohol y la tradicional pata fl ambeada para el cierre, completan la propuesta que acompañará la noche.