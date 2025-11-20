Sorprendidos en flagrancia

Efectivos frustraron un robo y detuvieron a tres sujetos en la vía pública. El hecho se registró la madrugada de ayer en la intersección de El Éxodo y El Carmen del barrio Gorriti de la capital jujeña.

El procedimiento se concretó alrededor de las 3.25, cuando las unidades intervinientes lograron la aprehensión de los tres sujetos que se habían dado a la fuga.

Dos de ellos fueron demorados en las cercanías de un supermercado. Uno de los sujetos aprehendidos, de 20 años, ya registraba un historial de medidas restrictivas y deberes de abstención vigentes.

Además, en el lugar se hizo presente un segundo damnificado, de 55 años, quien denunció que uno de los detenidos le había sustraído la antena de radio de su vehículo particular, elemento que fue recuperado durante la intervención.

Finalmente, los protagonistas fueron aprehendidos y trasladados a la Seccional 2º, quedando alojados a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.