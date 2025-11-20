Secuestran más de 46 kilos de cocaína ocultos en un vehículo

Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron más de 46 kilos de cocaína oculta en un paragolpe y detuvieron a dos hombres.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró el domingo pasado en el puesto de control de la ruta nacional Nº 34, a la altura de la localidad de Chalicán, pero recién salió a la luz ayer, luego de que los protagonistas conocieran causa de imputación.

En esas circunstancias, los uniformados controlaron dos vehículos, uno oficiaba de remís y el otro como "puntero", los cuales estaban ocupados por dos hombres, quienes ante los requerimientos de los efectivos, mostraron nerviosismo y respondieron con evasivas.

Durante la inspección de los rodados, los funcionarios con la asistencia del can "Lev" encontraron compartimientos en el paragolpes trasero y sector lateral del guardabarros, donde se extrajeron 45 "ladrillos" con una sustancia similar a estupefaciente, por lo que se alertó al fiscal federal de turno, quien dispuso el decomiso de la carga incautada y que sea analizada ante la prueba de campo narcotest, arrojando como resultado positivo para cocaína, con un total de 46 kilos 867 gramos.

Personal de la Unidad de Inteligencia Criminal de Salta llevó a cabo tareas de investigativas en infracción a la Ley 23.737, la cual culminó en la detección de los protagonistas y el traslado de estupefacientes. Tras las pesquisas, los funcionarios efectuaron las coordinaciones con los efectivos del Escuadrón 60 "San Pedro" para desplegar un control sobre el Peaje Chalicán.

La Unidad Fiscal Federal de Salta orientó el decomisó de la droga y del auto Kia, los cuales quedaron a disposición de la Justicia. Asimismo, el conductor del rodado Toyota y el pasajero del remís quedaron detenidos-

Intervinieron en el operativo, la Unidad de Inteligencia Criminal "Jujuy" y el Grupo Operativo de Lucha Contra el Narcotráfico.