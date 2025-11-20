Retuvieron una moto que tenía pedido de secuestro

El Grupo Motorizado de la Unidad Regional 8 de Palpalá, en colaboración con el Área Contravencional, logró un importante procedimiento y el secuestro de una motocicleta con pedido de secuestro.

El hecho ocurrió ayer a la mañana, mientras se llevaba a cabo un control vehicular de rutina en la intersección de Santa Catalina y Calle Abra Pampa, del barrio San José.

Allí se detuvo la marcha de un motociclista de 21 años que circulaba sin casco. La posterior verificación de la documentación del rodado reveló que este registraba un pedido vigente de secuestro emitido desde la provincia de Buenos Aires.

Al solicitarle la documentación personal y del vehículo, una motocicleta marca Honda Titán 150 cc de cilindradas, de color negra, el sujeto manifestó no poseerla.

Tras consultar el número de motor a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), se confirmó el reporte de solicitud de secuestro, tras ser denunciada como sustraída.

Inmediatamente, se dio intervención a la ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Control, el secuestro del motovehículo y la demora del conductor.

El joven de 21 años quedó alojado en la Seccional 47º del barrio palpaleño de Paso de Jama, a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras que la motocicleta quedó en calidad de secuestro preventivo en la misma dependencia.