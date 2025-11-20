Procuran erradicar los siniestros

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, en el marco de los operativos de control del tránsito que se despliegan en la ciudad y las charlas de concientización sobre seguridad vial en escuelas secundarias del medio, intensifica el trabajo de análisis de situación para proyectar nuevas acciones.

Como resultado de esto se pudo establecer que, dentro del ejido urbano municipal, casi el 50% de los siniestros viales se produce por colisiones laterales protagonizadas en intersecciones de calles o avenidas, muchas de ellas con semáforo en rojo. El 20% por caídas y derrape de moto vehículos; mientras que el 30% restante se protagoniza por colisiones frontales, vuelcos y colisiones por alcance en zonas aledañas al municipio.

En cuanto a los vehículos que participan en siniestros viales el 42% son moto vehículos; el 37% automóviles y el 21% restante otros vehículos.

Otro de los problemas más importantes que se pudieron detectar durante las visitas y charlas en las escuelas, es la falta de carnet de conducir de la mayoría de los jóvenes. Por esta razón es que además de enfocar las charlas en educación vial, se promueve a que los futuros conductores puedan tramitar su primera licencia de conducir. Allí se los instruye, se les brinda información certera y se facilita la realización del trámite, para que puedan estar en regla.

Luego de haber visitado cinco escuelas secundarias, la respuesta fue muy positiva, ya que son 65 los adolescentes que conducen moto vehículos que se anotaron para poder tramitar su primera licencia.

Finalmente, durante los meses de septiembre y octubre se registraron 51 infracciones de semáforo en rojo (registro semanal). Sin embargo, la cantidad de conductores que cometen esta falta, son muchos más; por lo que se instruyó a los inspectores para que puedan reforzar las tareas de control y prevención en los semáforos de la ciudad. Aunque también se espera que los sampedreños acompañen en la toma de conciencia y el respeto a las normas de tránsito vigentes en nuestra ciudad.