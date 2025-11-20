“Motochorros” redujeron y robaron a dos personas

"Motochorros" asaltaron a dos personas en los barrios San Pedrito y Mariano Moreno de la capital jujeña. Se trata de dos casos en los cuales los sospechosos les sustrajeron sus teléfonos celulares a una adolescente y a un hombre.

El primero de los hechos tuvo lugar días pasados a la mañana, cuando una joven caminaba por la calle Las Heras de la ciudad capital. En esas circunstancias, alrededor de las 10.40 la víctima fue sorprendida por dos sospechosos que se desplazaban a bordo de una moto.

Fue entonces que el acompañante se bajó del rodado y le robó el dispositivo a la damnificada para luego regresar al vehículo y darse a la fuga. Horas más tarde, su progenitor se acercó a la Seccional 6° para denunciar.

Por su parte el segundo hecho tuvo como escenario al barrio capitalino de Mariano Moreno, en momentos que la víctima caminaba en las inmediaciones de las calles Venezuela y Brasil. En ese contexto, mientras el hombre hablaba por teléfono, pasó muy ceca suyo una persona corriendo que le arrebató el dispositivo para continuar su fugitiva carrera hasta donde estaba su cómplice a bordo de una moto, a la cual se subió para escapar.

Minutos más tarde, el hombre se acercó a la Seccional 30° y realizó la denuncia por robo aportando las características de los "motochorros".