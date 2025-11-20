Megaoperativo en uno de los sectores más violentos de Jujuy

Un megaoperativo de seguridad, denominado "Avenida Éxodo Segura" en el barrio Gorriti de la capital jujeña, fue desplegado el pasado fin de semana y tuvo como resultado, seis personas demoradas y la realización de múltiples actas contravencionales labradas a locales nocturnos.

El despliegue policial fue la respuesta que dieron a los vecinos del barrio Gorriti de la capital jujeña, quienes manifestaron solicitar en reiteradas oportunidades la presencia policial por la cantidad de violentos episodios que se registran en ese lugar, a la salida de locales nocturnos.

Mas de 60 efectivos policiales de distintos departamentos, como ser del Cuerpo de Infantería, Brigada de Investigaciones, Brigada de Narcotráfico, Seguridad Vial, Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (Ceop), Caballería, quedaron a cargo del operativo realizado en el polémico sector.

Las intervenciones más destacadas ocurrieron en establecimientos nocturnos, donde se demoró a tres hombres por "admisión de ebrio" en uno de los bares, cuyo propietario fue multado por permitir el ingreso a personas en estado de ebriedad.

Además, se labraron actas a los locales de esa zona por infracción a la Ley de Seguridad Privada, al constatar la presencia de personal de seguridad no autorizado para cumplir dicha función. Otro demorado fue aprehendido con un punzón de punta metálica frente a un pub, por la misma contravención.

En los controles viales y peatonales, personal de la Patrulla Contravencional demoró a dos sujetos en la intersección de San Antonio y El Éxodo, quienes fueron trasladados a Seccional 2° del barrio Gorriti, tras arrojar resultados de 1.37 y 1.16 g/l de alcohol en sangre en el test de alcoholemia, siendo imputados por el consumo de alcohol en la vía pública.