Integra la lista de un gremio y está acusado de homicidio

Un hombre que es candidato en las próximas elecciones del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (Seom), está imputado en una causa que investiga un presunto "homicidio simple con dolo eventual" en perjuicio de Mariano Ramos.

Esto se desprende de la requisitoria de la Fiscalía realizada tras el siniestro vial ocurrido en el barrio Chijra de la capital provincial. El hecho sucedió el domingo 5 de junio de 2022 en la avenida Las Vicuñas y quedó registrado por las cámaras de seguridad de un comercio cercano.

Juan Alberto Farfán es quien figura como candidato a secretario de Acción Social en la Lista "Azul Marino" que va a participar en la los comicios por la conducción del Seom el viernes 12 de diciembre, como la única lista opositora para disputarle la actual conducción a Sebastián López, quien se presenta por la Lista Blanca.

Sin embargo, más allá de las cuestiones estrictamente sindicales, lo que surgió como un rumor pudo ser confirmado por El Tribuno de Jujuy, que indagó acerca de la presencia del acusado de homicidio. Una situación que indignó a la familia de Ramos y a dos de sus amigos que fueron testigos en la madrugada trágica de junio de 2022 en el barrio Chijra de la capital jujeña.

Con respecto a situaciones de estas características, días pasados un medio tilcareño recogió la entrevista a Silvia Valdivieso, candidata a secretaria general por la Lista "Azul Marino", en donde afirmó que "nuestra lista está toda ficha limpia, no tenemos a nadie con problemas penales y eso el afiliado lo valora. Trabajamos con total transparencia".

Por un lado, es cierto, porque la Ley provincial N° 6.271 "Requisitos para ser candidatos/as a cargos electivos", establece en su artículo 1° que "no podrán ser candidatos/as a cargos electivos provinciales, municipales y de comisiones municipales los/las condenados/as por sentencia judicial en segunda instancia mientras dure la condena o su eventual revocación". Farfán no fue condenado, está imputado y depende de la celeridad de la Justicia que lo sea o no. No obstante, el candidato a secretario de Acción Social sí tiene problemas penales que aún no han sido resueltos.

El hecho investigado

Cabe recordar que de acuerdo a la requisitoria de la Fiscalía, el hecho que se le imputa a Farfán sucedió el domingo 5 de junio de 2022 en horas de la madrugada. En esas circunstancias el acusado consumió bebidas alcohólicas y luego condujo su camioneta Toyota Hilux.

El hombre, según la investigación penal desarrollada por el fiscal Diego Cussel, alrededor de las 5.40 manejó por la avenida Las Vicuñas del barrio Chijra de la ciudad capital en sentido norte-sur, rumbo al centro. Así fue que cerca de la intersección con la calle Los Helechos atropelló a Mariano Ramos, a quien acorraló contra una camioneta color roja que se encontraba estacionada en el lugar, para finalmente pasar por encima del cuerpo de la víctima con las ruedas del vehículo. Como consecuencia de la violenta acción, Ramos falleció de manera casi instantánea, no pudiendo ser socorrido por los médicos.

Tras esto, Farfán se dio a la fuga conduciendo con destino al centro capitalino para luego continuar por la avenida La Bandera, en donde personal de Seguridad Vial realizaba controles preventivos. Sin embargo, el acusado hizo caso omiso a las señas de los agentes y continuó su marcha por la avenida Savio para seguir por la autopista de la ruta nacional N° 66, con rumbo al barrio Alto Comedero.

Mientras, se ordenó al personal policial que siguiera a la camioneta de Farfán. Finalmente, personal de la Brigada de Investigaciones logró detener la fuga y aprehendió al único ocupante de la camioneta, luego de traspasar la zona de la nueva terminal de ómnibus de la capital jujeña. En el lugar, el personal de Seguridad Vial le practicó la prueba de alcoholemia al conductor con el resultado de 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l), registro que consta en la causa.

Días más tarde, la causa fue caratulada como "homicidio culposo". No obstante, a mediados de agosto de 2022, en base a las pruebas incorporadas y a la solicitud de cambio de calificación legal de las letradas que representan a la familia Ramos, desde la Fiscalía se modificó la carátula originaria.

En consecuencia, hasta hoy en día, el imputado Juan Alberto Farfán está acusado del supuesto delito de "Homicidio simple con dolo eventual", previsto y penado en el artículo 79 del Código Penal de la Nación. Por lo tanto, en caso de ser encontrado responsable penal, Farfán podría ser condenado a una pena que va a oscilar entre los 8 y 25 años de prisión.

Pasaron tres años

Pasaron casi tres años y medio de la trágica madrugada en la cual un automovilista acabó con la vida de Mariano Ramos. Sin embargo, la Justicia jujeña continúa dilatando el trámite contra el empleado municipal y candidato en las elecciones del Seom.

Fuentes cercanas a la investigación le narraron a este medio de comunicación que Farfán continúa manejando la misma camioneta que conducía el día del incidente vial, transportando botellones de agua.

Además, le confiaron a este matutino que los fines de semana transita por las cercanías de la casa de la familia Ramos, en el barrio Chijra de esta capital, lo cual es sentido como una provocación para los seres queridos y vecinos de la víctima, acompañado por la impotencia que genera esta situación junto a la lentitud de la Justicia.