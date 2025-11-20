Definida toda la programación de la última fecha

La sexta y última fecha de la fase de grupos se disputará este fin de semana en consecuencia los equipos jujeños involucrados en este torneo Regional jugarán su último partido en esta fase del torneo.

El Consejo Federal de AFA emitió ayer la programación con sus respectivos días y horarios para la disputa de la sexta jornada.

Todos los representativos jujeños jugarán el domingo a las 17 en distintos escenarios de la geografía provincial.

En La Quiaca, Racing de Ojo de Agua recibirá a Talleres, con el arbitraje de Víctor Terán.

En El Carmen, Sportivo Rivadavia será local frente a Monterrico Sur, con el control del colegiado Alexis Balderrama.

En San Pedro, Parapetí se verá las caras con Mitre de Calilegua, con el arbitraje de Víctor Condo.

En Yuto, Defensores jugará ante Atlético San Pedro, con el control del colegiado Rolando Serapio.

En "La Tablada", Deportivo Luján chocará con Unión Deportiva Maimará, con el arbitraje de Rubén Cabana.

En el "Emilio Fabrizzi", Altos Hornos Zapla recibirá a Deportivo Pampa Blanca con el control del colegiado Matías Sepúlveda.

Detallando la situación de los equipos clasificados y eliminados por grupo se sabe que:

En la Zona 1, Talleres y Luján ya avanzaron. La última fecha servirá para definir al primero del grupo. Racing y Unión Maimará quedaron fuera de la pelea.

En la Zona 2, Zapla aseguró su clasificación como líder. El segundo lugar queda entre Pampa Blanca y Monterrico Sur. Rivadavia ya no tiene chances de avanzar.

En la Zona 3, Atlético San Pedro ya clasificó. El segundo cupo de la zona sigue vacante. Defensores de Yuto, Parapetí y Mitre llegan con posibilidades.