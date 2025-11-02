No habrá clases el miércoles 5 de noviembre por Jornada Institucional

El Ministerio de Educación de la provincia confirmó que el próximo miércoles 5 de noviembre no habrá clases en todos los establecimientos educativos de niveles Inicial, Primario y Secundario, ya que se llevará a cabo la tercera Jornada Institucional del año.

La jornada está destinada de manera exclusiva a supervisores, directivos, y todo el personal docente y no docente del período común. El objetivo central de este encuentro será el análisis de datos e información sobre la situación académica de los estudiantes. Con esta base, se buscará diseñar estrategias y dispositivos de acompañamiento para fortalecer las trayectorias educativas de los alumnos en el cierre del ciclo lectivo 2025, con una clara proyección hacia el próximo año.

Este espacio de trabajo se enmarca dentro de las políticas prioritarias que se presentaron en la primera Jornada Institucional del año, las cuales estarán vigentes para el 2026. Dichas políticas se centran en cinco ejes fundamentales: Alfabetización; Protección y Cuidado de las Infancias y Adolescencias; Fortalecimiento y Sostenimiento de las Trayectorias Educativas (con especial foco en el nivel Secundario); y Educación y Trabajo. A estas se suma la política transversal de Evaluación y Calidad Educativa.

De esta manera, la comunidad educativa dispone de este día para reorganizar sus actividades, mientras el personal de las escuelas se aboca a la planificación y reflexión pedagógica necesaria para el mejoramiento continuo del sistema educativo provincial.

