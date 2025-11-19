Procesan a dos hombres tras matar a un perro

Días pasados, un perro callejero fue asesinado a puñaladas en inmediaciones de una cancha de fútbol de la localidad de La Mendieta y luego de tomar conocimiento, los vecinos se autoconvocaron, realizaron marchas y lograron identificar a los agresores.

Al respecto, el Ministerio Público de la Acusación, emitió un comunicado informando en que estado se encuentra investigación de extrema crueldad.

A partir de las primeras actuaciones, la Fiscalía interviniente dispuso diversas medidas investigativas que permitieron la rápida identificación de dos presuntos involucrados.

Tras las tareas realizadas por personal policial de la Seccional 27º, bajo la dirección del MPA, estas dos personas fueron detenidas y se les dictó prisión preventiva por el plazo de quince días a partir del lunes pasado, mientras avanza la investigación penal preparatoria.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que el animal que todos llamaban "Gringo", presentaba signos de maltrato severo y las causas de muerte, fueron ataques con un elemento punzante.

Una vez que los protagonistas fueron identificados, se dispuso la detención y el traslado a la sede la de Unidad Regional 2.

El Ministerio Público de la Acusación continúa recolectando pruebas, testimonios y peritajes necesarios para esclarecer completamente las circunstancias del hecho que dejó conmocionada a toda la comunidad de La Mendieta y así, avanzar con el proceso judicial conforme a la normativa vigente.

Desde el Ministerio Público de la Acusación reafirmaron el compromiso en la investigación de hechos que vulneren los derechos protegidos por la legislación vigente -incluida la Ley Nacional 14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad contra los Animales-, y continuará informando a la comunidad sobre los avances relevantes del proceso judicial.