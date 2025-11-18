Netflix aumentó sus tarifas un 25% en Argentina e impactarán en las próximas facturas de los usuarios, a lo que se le debe sumar la carga impositiva. La suba regirá tanto para el plan básico como para el estándar y premium y afectará a todos los que sean clientes de la plataforma.

Con la actualización anunciada, el servicio de streaming volvió a elevar sus precios base, una cifra que aún no contempla la carga impositiva local. Este movimiento en la estructura de tarifas se convierte, además, en el tercer ajuste aplicado por la plataforma en lo que va del año, consolidando una tendencia de incrementos sostenidos en el sector.

Tras la actualización, los planes de la plataforma quedan establecidos en:

Básico: $13.769 ($8.999 sin impuestos)

Estándar: $22.949 ($14.999 sin impuestos)

Premium: $30.599 ($19.999 sin impuestos)

Miembro extra: $8.261 (uno en Estándar, dos en Premium) ($5.399 sin impuestos)

La compañía remarcó que el ajuste acompaña mejoras técnicas y de catálogo, aunque el aumento repercute de lleno en el bolsillo de los usuarios, que ya habían afrontado una suba significativa en agosto.