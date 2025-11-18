Buscan a Luz Camila Rodríguez

El CINDAC, dio aviso que se busca a Pia Luz Camila Rodríguez, de 14 años.

Se encuentra desaparecida desde ayer, con domicilio en Alto Comedero, San Salvador De Jujuy. Su descripción fisca: tez morena, 1.64mts, cabello de color marrón, ojos negros.

La última vez vista llevaba puesto una remera rosada, pantalón deportivo negro y zapatillas blancas.

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911 / 388-6860239 / 388-6828607 o dirigirse a la unidad policial más cercana.