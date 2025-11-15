20°
LA CONTRA

Llokallas será parte del Festival del Acero esta noche

Sabado, 15 de noviembre de 2025 00:00
Llokallas

Hoy se concreta la segunda noche del Festival del Acero y el Folclore que organiza la Municipalidad de Palpalá, bajo la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola.

La cita para toda la familia, con entrada libre y gratuita, es en el Complejo "Akerman Millares", de barrio Constitución.

La fiesta comenzó ayer con una grilla de artistas de primer nivel y continuará hoy desde las 21, con las actuaciones de Ballet "El Argentino", dirigido por Tomás López y Magalí Farfán, que recientemente presentaron su Festival "Argentina en Danza" en el Teatro Mitre; Ballet "El Fénix"; Ballet "Luz Nativa"; Ballet "América" del profesor Pennacchio; Sentires de la Danza y Taller Municipal De Adultos Mayores. Todos ellos aportarán un valioso marco de danzas, tan importante en un festival de folclore.

Además, la música en vivo llegará con Llokallas, Fati Sosa, Cristian Para Ti, Los Luceros, Los Changos del Chamamé, Banda Cazadores del 20, Los Rosarinos y Juanse, y La Última Estación.

Hay puestos de comidas y artesanías habilitados para disfrutar de una experiencia completa.

El objetivo de la municipalidad es que este evento no solo promueva la cultura, sino que también brinde una oportunidad económica a los emprendedores locales.

 

