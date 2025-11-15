Jujuy Florece, una propuesta amigable

Entre aromas y colores vibrantes, se realizó la apertura en la playa de estacionamiento de avenida 19 de Abril, entre calles Otero y Gorriti, de la 5º edición de Jujuy Florece, el encuentro que congrega a decenas de productores de plantas ornamentales y flores de distintas localidades, para potenciar sus ventas y acercar la naturaleza a la comunidad.

COLORIDAS | FLOR DE TERCIOPELO EN TODO SU ESPLENDOR.

En esta oportunidad, la temática es Corredores Biológicos, orientada a fomentar un trato amigable con el medio ambiente, con un arreglo central que representa una familia de carpinchos y su hábitat especial. Este espacio brindará en tres días, además, cursos y disertaciones sobre el cuidado del jardín y el crecimiento saludable de las plantas, dictado por profesionales y especialistas de la Universidad Nacional de Jujuy sobre la vegetación autóctona y biodiversidad, dando a conocer sus beneficios e incentivar la implantación de especies nativas.

FAMILIA | REPRESENTACIÓN DE CARPINCHOS EN SU HÁBITAT, HECHOS CON NEUMÁTICOS.

Miguel Rubén Rojas, presidente de Apojuy (Asociación de Productores de Plantas Ornamentales de Jujuy), agradeció el apoyo de las autoridades municipales como así también la participación de los productores protagonistas del evento. "Es fruto de un trabajo en conjunto con los 48 miembros y también con la colaboración y la asistencia de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy", dijo.

ENAMORAN | CLAVELES CHINOS EN COLOR FUCSIA, A PLENO EN LA TEMPORADA.

Cabe destacar que este gran paseo se podrá visitar hasta mañana domingo, de 8 a 21, con una agenda muy nutrida con capacitaciones únicas para aprender de especialistas y disfrutar de espectáculos artísticos con entrada libre y gratuita.