Pedro Pascuttini encabezó un acto con dirigentes de la CTA

Pedro Pascuttini, candidato a diputado nacional del Frente Primero Jujuy Avanza, participó de un encuentro con dirigentes de la CTA y del Frente de Trabajadores Jujeños, espacio político que integra la coalición. La reunión, que tuvo lugar en San Salvador de Jujuy, contó con la presencia de referentes barriales, sindicales y políticos del interior y la capital, quienes manifestaron su apoyo a la candidatura. El Frente sigue sumando apoyos hacia las elecciones del 26 de octubre.

Durante su discurso, Pascuttini remarcó la necesidad de "luchar contra la injusticia social" y señaló que el peronismo debe recuperar la esperanza con un proyecto de provincia "basado en el trabajo y en el empleo bien remunerado". Además, criticó las políticas económicas del Gobierno nacional: "Tenemos un gobierno que lo único que le interesa es la timba financiera y quedar bien con los bancos. Eso ha causado una gran injusticia social".

El candidato también llamó a la unidad del peronismo y sostuvo que el desafío es "defender a los jujeños y trabajar por un futuro mejor para las familias de la provincia".

Tras el acto, Santiago Hamud, referente del Frente de Trabajadores Jujeños y candidato a diputado suplente, destacó la masiva concurrencia y expresó que "la sociedad venía pidiendo una persona honesta, honrada y trabajadora, y ese candidato es Pedro Pascuttini". Subrayó que su llegada al Congreso permitirá "frenar las políticas de ajuste de Javier Milei" y poner en agenda temas como la industria jujeña, la educación y los medicamentos para jubilados.

También participó Candelaria Pérez Abregú, candidata a diputada nacional suplente, quien valoró la presencia de mujeres en la reunión y sostuvo que "son las voces de los hogares, las que pechan para que el plato en la mesa no falte". Pérez Abregú señaló que el espacio busca ser "la alternativa que ponga un freno a las políticas nefastas del Gobierno nacional".