Jornada de “plogging” en Alto Comedero

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy lanzó una nueva propuesta comunitaria que combina la actividad física con el compromiso ambiental: una jornada de plogging, práctica que consiste en correr o caminar recogiendo residuos en el trayecto.

El director de Economía Circular, Marcelo Molina, explicó que la iniciativa se desarrollará el viernes 11 de octubre desde las 9 de la mañana, en el sector de Alto Comedero, abarcando un recorrido que va desde la Ruta 9 hasta la avenida Snopek, e incluyendo las avenidas Marina Vite y Valle Grande, dos arterias de gran circulación peatonal y vehicular.

“Se trata de una actividad física con recolección de materiales descartables, apuntando al bienestar del ambiente y de los vecinos. Queremos crear conciencia para que la gente no arroje residuos en la vía pública o en baldíos, y que pueda incorporar hábitos más sostenibles”, detalló Molina.

Por su parte, Ebelia Vargas, directora de Participación Ciudadana, resaltó que la jornada tiene como objetivo reforzar la concientización ambiental en los barrios, “trabajamos de manera conjunta entre la Secretaría de Planificación y Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Humano y los equipos de Zoonosis, que también se suman a la actividad. Vamos a realizar previamente un puerta a puerta para informar a los vecinos y convocarlos a participar”.

La propuesta contará con la participación de centros vecinales, promotores ambientales y distintas áreas municipales, y se extenderá hasta el mediodía con actividades complementarias de salud y concientización.