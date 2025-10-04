Maduro: Estados Unidos busca “imponer gobiernos títeres”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que Estados Unidos pretende generar “una agresión armada para imponer gobiernos títeres y robar el petróleo, el gas, el oro de una patria que va levantando su camino con su propio modelo”.

El mandatario formuló estas declaraciones en Caracas en la clausura de la conferencia internacional “Colonialismo, neocolonialismo y los despojos territoriales del imperialismo occidental”, un encuentro que reunió durante dos días a 137 delegaciones de 59 países, en la Casa Amarilla “Antonio José de Sucre”.

Maduro afirmó que el pueblo venezolano se preparó con una doctrina clara de defensa integral y que “Venezuela tiene derecho a la paz, a la soberanía, a su existencia, y no habrá imperio en este mundo que se lo arrebate”.

Aseguró que “Venezuela jamás se humillará ante ningún imperio, tenga el poder que tenga, llámese como se llame”.

El mandatario insistió en que lo que incomoda a las potencias occidentales es la consolidación de un mundo multipolar y multicéntrico. “Lo que les arde a los supremacistas del Norte es que ya es irreversible el proceso de nacimiento de un mundo pluripolar”, afirmó, al destacar las recientes manifestaciones en Europa en solidaridad con Palestina como ejemplo del despertar de los pueblos. Horas antes de las palabras de Maduro, Caracas denunció la incursión ilegal de aviones de combate estadounidenses.

Las aeronaves fueron “detectadas el 2 de octubre de 2025 a aproximadamente 75 kilómetros de nuestras costas, dentro de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía”, reseñó un comunicado oficial divulgado este jueves, informó la agencia de noticias Xinhua.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, advirtió a Estados Unidos que “quienes pretendan agredir a Venezuela, hagan bien sus cálculos”. El titular castrense afirmó que “el camino bolivariano de dignidad e independencia no será interrumpido por ninguna fuerza en el mundo” y rechazó la incursión de las aeronaves estadounidenses.