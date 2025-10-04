El Frente Primero Jujuy Avanza recorrió la capital enseñando como emitir el voto con la Boleta Única

El Frente Primero Jujuy Avanza salió a las calles a compartir información sobre como se emitirá el voto con la Boleta Única. También compartieron las propuestas de Pedro Pascutini, candidato a Diputado Nacional. Los militantes recorrieron distintos puntos de la ciudad para compartir sus propuestas y, de manera crucial, capacitar a los ciudadanos sobre la modalidad de voto con la Boleta Única de Papel (BUP), que se estrenará en la próxima contienda.

Desde las primeras horas, el aire se cargó de ese entusiasmo proselitista que caracteriza las instancias decisivas. Banderas con los colores del Frente, cánticos de apoyo y una nutrida agenda de paradas barriales marcaron la jornada.

“Estamos en la calle porque queremos escuchar a cada vecino y que sientan que nuestra propuesta es genuina y cercana”, afirmaron los militantes que repartían volantes informativos.

Uno de los principales focos del despliegue fue la pedagogía electoral. Con la implementación de la Boleta Única, el Frente Primero Jujuy Avanza asumió el desafío de disipar dudas y simplificar el proceso para el electorado. Los militantes portaban réplicas de la BUP y explicaban paso a paso cómo marcar correctamente la opción deseada.

“La Boleta Única es un avance democrático, pero requiere de responsabilidad cívica para explicarla. Queremos que el voto de cada jujeño valga y sea emitido con total seguridad. Nuestra militancia está comprometida a ser el nexo educativo entre el nuevo sistema y el votante”, enfatizaron.