Detienen al implicado en los robos en el Santuario

Efectivos policiales detuvieron al sujeto señalado como autor del robo ocurrido en el Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, entre otros delitos que habría cometido. El operativo policial se llevó a delante en el centro capitalino y luego fue trasladado a la Seccional 1°, en donde se corroboró que tenía pedido de captura por varios hechos.

La aprehensión del sospechoso sucedió el pasado martes, cuando integrantes del Grupo Dinámico de Prevención del Delito realizaban recorridos preventivos por el casco céntrico de la capital jujeña.

En esas circunstancias, los agentes observaron a un hombre conocido en el ámbito delictivo merodeando entre los transeúntes.

Por esa razón, los uniformados detuvieron la marcha del individuo y lo identificaron. De esta manera se supo que el sospechoso había protagonizado una serie de robos en los últimos días, por lo cual tenía pedidos de captura vigentes. Entre ellos, en el Santuario de Río Blanco y en el barrio Ciudad de Nieva.

Lo sucedido en el mencionado recinto religioso, se trata del hecho que El Tribuno de Jujuy dio a conocer el pasado viernes en la nota titulada "El Santuario de Río Blanco sufrió dos robos en trece días". En la misma se publicó que el coordinador de la carpa sanitaria Servidores de María, mencionó a este diario que el lugar sufrió dos ilícitos. Uno ocurrido el 10 de octubre, alrededor de las 14.45, y otro el miércoles 22 del mismo mes.

En el primero de los hechos el inculpado, quien fue identificado y cuyo actuar quedó registrado por las cámaras de seguridad, rompió la reja perimetral de una de las ventanas del Salón de Reconciliación del Santuario, para ingresar y apoderarse de tres gazebos, tres mesas plegables, un botiquín de primeros auxilios y otros elementos.

La correspondiente denuncia fue radicada en la Subcomisaria de Río Blanco, donde los denunciantes aportaron el material fílmico. Mientras que el segundo ilícito también fue protagonizado por la misma persona, quien sustrajo otro gazebo y un alargador de 150 metros de largo.

Finalmente, según informaron las fuentes policiales el detenido fue trasladado a la Seccional 1°, donde quedó a disposición de la Justicia para las investigaciones de rigor.