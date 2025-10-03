°
3 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Lluvia de drones: Un show de drones termina en caos en China

La ciudad de Liuyang en China disfrutaba de un espectáculo que combinaba drones y fuegos artificiales, cuando el show se descontroló y los drones en llamas empezaron caer sobre el público.

Viernes, 03 de octubre de 2025 18:58
SHOW DE DRONES PROVOCA INCENDIOS FORESTALES EN UNA CIUDAD DE CHINA

Un espectáculo que combinaba drones y fuegos artificiales en la ciudad de Liuyang, provincia de Hunan, China, terminó en caos cuando el show se salió de control y enormes chispas comenzaron a caer sobre el público.

Videos compartidos en redes sociales muestran cómo la multitud disfrutaba del evento, hasta que en segundos comenzaron a correr y resguardarse debajo de sillas y mesas al percatarse de que “bolas de fuego” caían desde el cielo.

Las llamas incendiaron parte del mobiliario, provocaron daños en algunas viviendas cercanas y desataron un incendio forestal en la zona.

 

Liuyang es conocida por su producción de fuegos artificiales y la realización de espectáculos pirotécnicos de gran escala, sin embargo, este incidente ha generado debate sobre la seguridad de estas presentaciones.

Hasta el momento, no han confirmado si hubo personas lesionadas o fallecidas, pero las imágenes han causado gran impacto en plataformas digitales a nivel internacional.

